NOVO canal esportivo estreia na TV aberta nos próximos dias

No cenário internacional, o esporte é uma indústria bilionária, movimentando aproximadamente 1 trilhão de dólares em diversas modalidades. No Brasil, este segmento está prestes a ganhar ainda mais visibilidade com o lançamento de um novo canal de televisão dedicado exclusivamente ao esporte. A partir de 4 de setembro, os entusiastas do esporte terão à disposição uma opção inédita na TV aberta: o Canal 21.

Evolução do Canal 21

O Canal 21, que pertence ao Grupo Band, tem uma história cheia de reviravoltas. Já foi conhecido como Rede 21, já teve um foco voltado para o público jovem e também já exibiu programação religiosa. Agora, a emissora está se reinventando mais uma vez, com um foco totalmente voltado para o universo esportivo. Essa mudança é ainda mais significativa quando consideramos que será o único canal com esse perfil na televisão aberta brasileira.

Nova programação do canal para assistir futebol

A nova programação do Canal 21 contará com a presença de grandes nomes do jornalismo esportivo, como Fernando Fernandes e Paloma Tocci, que estão confirmados para integrar a equipe do canal. Além de conteúdo próprio, o Canal 21 Sports também irá retransmitir programas de outras emissoras do grupo.

Os fãs de esporte podem esperar telejornais esportivos no estilo do “BandSports News”, bem como a transmissão ao vivo de eventos. Embora a Band não tenha oficializado a lista de transmissões, a expectativa é alta, uma vez que a emissora já possui os direitos de exibição de grandes competições, como a Fórmula 1, UFC, StockCar Brasil e o Brasileirão Série B.

Como sintonizar o Canal 21 na sua cidade

Para os interessados em acompanhar a novidade, a sintonia inicial será no canal 21.1 na região metropolitana de São Paulo. No entanto, outras cidades também receberão o sinal do Canal 21 Sports. Locais como Goiânia, Salvador e Ribeirão Preto já têm canais definidos. E para aqueles que preferem a TV paga, a Claro disponibilizará o canal 24 em São Paulo, enquanto a Vivo transmitirá no canal 21.

Melhores plataformas para assistir jogo ao vivo

Se você é um entusiasta do futebol e está em busca de maneiras de assistir aos jogos ao vivo sem custos, este artigo é para você. Vamos explorar as cinco melhores opções para acompanhar o futebol online, seja através do computador ou do smartphone. Com esses serviços, você poderá assistir a partidas de vários campeonatos, desde o Campeonato Brasileiro até a Copa do Mundo. Vamos começar?

1. Globoplay

O Globoplay é uma plataforma de transmissão que retransmite gratuitamente o sinal da TV Globo. Com ele, você pode assistir a todas as partidas transmitidas ao vivo pela emissora, incluindo jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, campeonatos estaduais e internacionais. Além dos jogos, a biblioteca do Globoplay possui documentários sobre o esporte, oferecendo uma experiência completa para os amantes de futebol.

Para os assinantes do serviço, existe ainda a opção de assistir e baixar programas esportivos no SporTV, através do pacote Globoplay + Canais ao vivo. Esta opção é perfeita para quem deseja ter acesso a uma programação esportiva mais diversificada. O pacote tem um custo anual de R$ 514,80.

2. SBT

Outra opção para assistir futebol online gratuitamente é acompanhar o sinal da transmissão do SBT. Os amantes do esporte podem acessar o site da emissora através do navegador do computador ou pelos aplicativos para Android e iPhone (iOS). O melhor de tudo é que não é necessário se registrar na página para acessar o conteúdo.

Embora o SBT não seja exclusivamente focado no futebol, a emissora tem transmitido alguns campeonatos nacionais e internacionais. Desde a Copa do Nordeste até a Copa Sul-Americana e a Champions League, você pode verificar a programação e quais jogos serão transmitidos pelo canal através de uma seção específica no site da emissora.

3. Band

A TV Bandeirantes também retransmite sua programação aberta online gratuitamente. Através do site da emissora (band.uol.com.br) e do aplicativo BandPlay, disponível para smartphones Android e iPhone (iOS), é possível assistir a jogos ao vivo que são transmitidos no canal, desde campeonatos estaduais até a Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, a plataforma oferece vídeos, programas e podcasts sobre o esporte.

Para acessar o serviço de transmissão pela primeira vez, é necessário fazer um cadastro gratuito. A BandPlay é uma opção interessante para quem deseja acompanhar o futebol de maneira descontraída e ter acesso a conteúdos exclusivos relacionados ao esporte.

4. CazeTV

Uma opção mais descontraída para os fãs de futebol é acompanhar os jogos gratuitamente e com imagens através das redes do streamer Casimiro. O comentarista faz transmissões em seus canais do YouTube, a Caze TV, e na Twitch, Casimito. Atualmente, os jogos do Athletico Paranaense como mandante no Campeonato Brasileiro 2023 estão sendo transmitidos para membros do canal, sendo necessário pagar uma assinatura de apenas R$ 1,99 por mês. Além disso, outros torneios, como a Copa do Mundo FIFA Sub-20 2023 ou o Mundial de Clubes 2022, também foram exibidos na plataforma.

5. Fifa+

Por fim, temos o Fifa+, uma opção para assistir a partidas pela internet. No site e no aplicativo gratuito Fifa+, disponível para Android e iPhone (iOS), é possível assistir a filmes e séries exclusivos sobre futebol, rever jogos clássicos e acessar notícias e conteúdos com ex-atletas. Em 2023, a plataforma vai transmitir ao vivo e gratuitamente as disputas da Copa do Mundo Feminina.

Estas são apenas algumas das opções disponíveis para assistir futebol ao vivo e gratuitamente pela internet. Cada plataforma oferece uma experiência única e pode atender às necessidades e preferências de diferentes amantes de futebol. Aproveite as tecnologias disponíveis e não perca nenhum lance dos seus jogos favoritos!