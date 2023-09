Novo Concurso Público! Edital anuncia quase 2 MIL vagas para TODOS os níveis de escolaridade

Novo concurso público na praça. Dessa vez, o edital anuncia quase 2 mil vagas para todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever do dia 12 de setembro e terminam em 16 de outubro, por meio do portal Consulplan. As taxas variam a depender do cargo, veja:

R$ 90 (Nível Superior);

R$ 70 (Nível Médio);

R$ 60 (Nível Fundamental Completo e Incompleto)

Vagas concurso público

São 1.708 vagas. Para o nível fundamental as vagas estão distribuídas entre ensino incompleto, com 15 vagas para início imediato e uma para cadastro reserva de inspetor de alunos. Para quem tem ensino fundamental completo as vagas estão distribuídas em diversas áreas de serviços como cozinheiro, serviços gerais, motorista dentre outras.

Os interessados às vagas de nível médio deverão observar a tabela e analisar se será nível médio normal ou técnico. Há oportunidades para área administrativa, agente comunitário de saúde, técnico em enfermagem dentre outros.

O nível superior oferta vagas no setor administrativo, saúde e educação.

Sobre as provas concurso público

O concurso vai contar com as seguintes fases:



Prova objetiva com 50 questões de múltipla escolha, etapa comum a todos os cargos;

Prova discursiva: apenas para o cargo de Procurador do Município;

Avaliação de títulos: de caráter meramente classificatório, para todos os cargos de nível superior e nível médio normal.

