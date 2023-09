Novo corte do BOLSA FAMÍLIA assusta brasileiros; 900 mil foram cancelados; veja se você está na lista

O Programa Bolsa Família é uma importante iniciativa governamental que visa auxiliar as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social, proporcionando-lhes um suporte financeiro para suprir suas necessidades básicas. Entretanto, recentemente, cerca de 900 mil beneficiários do programa enfrentaram uma notícia devastadora: seus registros foram cancelados devido a irregularidades identificadas durante um processo de revisão cadastral.

Revisão Cadastral: Garantindo a Destinação dos Recursos

A revisão dos cadastros dos beneficiários do Bolsa Família é uma etapa fundamental para assegurar que os recursos sejam destinados às famílias que realmente necessitam. Com o intuito de verificar a veracidade das informações fornecidas e identificar possíveis irregularidades, o Ministério do Desenvolvimento Social iniciou a Averiguação Cadastral, um processo que inclui a análise da composição familiar, especialmente nos casos de famílias unipessoais.

De acordo com dados do Tribunal de Contas da União (TCU), durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o número de famílias unipessoais beneficiárias do Programa Bolsa Família aumentou significativamente, passando de 15% para 27%. Em 2022, aproximadamente 22% dos beneficiários do Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família, eram compostos por um único membro.

Cadastro Único: Armazenando Informações Sociais

O Cadastro Único é um sistema que armazena os dados dos beneficiários não apenas do Bolsa Família, mas também de mais de 30 outros programas sociais. Atualizado no primeiro semestre deste ano, esse sistema é utilizado para processar mensalmente as informações por meio do Sibec (Sistema de Benefícios ao Cidadão), gerenciado pela Caixa Econômica Federal.

O Sibec realiza a análise automática de elegibilidade, habilitação e seleção das famílias que desejam ingressar no Bolsa Família, além de aprovar concessões e administrar o benefício. Dessa forma, o Cadastro Único desempenha um papel fundamental na garantia de que os recursos sejam direcionados às famílias que realmente necessitam.

Averiguação Cadastral: Análise em Andamento

A Averiguação Cadastral da composição familiar analisou aproximadamente 45% das informações de 42 milhões de famílias que receberam o Auxílio Brasil em janeiro de 2022, durante o período de março a junho de 2023. O Ministério do Desenvolvimento Social planeja alcançar a análise de 60% dos dados até o final deste ano, o que engloba 8,2 milhões de registros, sendo 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família.



Com o objetivo de evitar bloqueios ou cancelamentos injustos de benefícios, a verificação da composição familiar está sendo realizada gradualmente e de forma incremental. A partir de setembro, os municípios serão responsáveis por limitar os arranjos unipessoais a 16% na folha de pagamento do Bolsa Família. Essa abordagem gradual visa garantir a integridade do programa e demonstrar o compromisso do governo federal com os direitos das famílias em situação de pobreza.

A revisão cadastral e o cancelamento de benefícios do Bolsa Família são medidas necessárias para garantir que os recursos sejam direcionados às famílias que realmente necessitam. A Averiguação Cadastral, realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, tem como objetivo identificar possíveis irregularidades nos cadastros, especialmente em relação às famílias unipessoais.

É importante ressaltar que a abordagem gradual e incremental adotada pelo governo visa evitar bloqueios ou cancelamentos injustos de benefícios. O compromisso com a integridade do programa e com os direitos das famílias em situação de pobreza é uma prioridade, e a revisão cadastral busca assegurar que o Bolsa Família continue sendo uma ferramenta eficaz no combate à desigualdade social no Brasil.