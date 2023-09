Nesta sexta-feira (29), o governo federal anunciou uma medida inovadora que promete revolucionar o processo de seleção de servidores públicos no país, alterando o concurso público no país.

Novo decreto institui CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO em todo o Brasil

Através do Diário Oficial da União (DOU), foi publicado um decreto que institui o concurso público unificado, uma iniciativa que visa promover maior igualdade de oportunidades e aprimorar os métodos de seleção dos candidatos. Confira os detalhes deste novo modelo de concurso público que está prestes a ser implementado em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Concurso público unificado: uma inovação no setor público

Desenvolvido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Concurso Público Unificado traz consigo a promessa de uma abordagem mais justa e eficaz na seleção de servidores públicos.

Em suma, a principal característica desse modelo é a realização simultânea das provas em todos os estados e no Distrito Federal. Desse modo, o objetivo central deste decreto é criar um sistema que garanta igualdade de oportunidades no acesso aos cargos públicos efetivos.

Isso será alcançado através da padronização dos procedimentos de aplicação das provas, garantindo que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas condições. Além disso, o decreto visa fortalecer o princípio da impessoalidade em todas as fases do certame.

Adesão ao concurso público nacional unificado

A adesão ao concurso público nacional unificado será realizada mediante a assinatura de um termo entre o órgão ou entidade interessada e o MGI. Contudo, vale destacar que os custos relacionados à realização do concurso serão compartilhados entre os órgãos que optarem por aderir a essa proposta inovadora.



Além disso, o decreto estabelece a criação de duas instâncias importantes para garantir o bom funcionamento do concurso público unificado: a Comissão de Governança e o Comitê Consultivo e Deliberativo.

Comissão de Governança: diretrizes e regras gerais

A Comissão de Governança desempenhará um papel crucial na implementação do concurso público unificado. Isso porque ela será responsável por estabelecer as diretrizes e regras gerais para a realização dos concursos, definindo prazos e metas para a sua execução.

A composição da comissão será diversificada e incluirá representantes de entidades relevantes. Entre os membros, estão:

MGI, responsável pela coordenação das atividades.

Advocacia-Geral da União (AGU).

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Contudo, é importante destacar que a participação na comissão será considerada prestação de serviço público relevante e não remunerada, demonstrando o compromisso com a eficiência e a transparência.

Comitê Consultivo e Deliberativo: validação e aprovação

O Comitê Consultivo e Deliberativo terá a responsabilidade de atuar como a comissão organizadora do Concurso Público Unificado. Este grupo será responsável por validar e aprovar os agrupamentos de cargos e os editais dos concursos.

Assim sendo, a composição do comitê será representativa, com um membro de cada um dos órgãos e entidades que fazem parte da Comissão de Governança, bem como daqueles que aderirem ao concurso nacional. Esta estrutura garantirá a diversidade de perspectivas e uma tomada de decisão equilibrada.

Uma medida relevante

Certamente, o novo decreto que institui o concurso público unificado representa um grande avanço no setor público brasileiro. Uma vez que com a realização simultânea das provas em todo o país e a padronização dos procedimentos de seleção, o governo federal busca criar um ambiente mais justo e transparente para o acesso aos cargos públicos efetivos.

Além disso, a criação da Comissão de Governança e do Comitê Consultivo e Deliberativo demonstra o compromisso com a eficiência e a excelência na gestão pública. Dessa forma, espera-se que essa inovação promova a melhoria dos métodos de seleção de servidores, garantindo que apenas os mais qualificados sejam escolhidos para desempenhar funções essenciais no setor público.