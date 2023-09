Novo filme ‘X-Men’ em andamento: Marvel Studios inicia busca por escritor talentoso

Estúdios Marvel está definido para iniciar o processo de encontrar um escritor para seu tão aguardado X-Menfilme. De acordo com o Deadline, o estúdio começará a marcar reuniões com potenciais escritores ainda neste outono para ouvir propostas para o filme. Espera-se que o projeto seja um dos empregos mais procurados para escritores do setor.

Embora não haja pressa para preencher o cargo, já que o filme ainda não foi datado, fontes sugerem que a decisão do escritor provavelmente será tomada no início de 2024. A Marvel se recusou a comentar o assunto.

A notícia dos planos da Marvel para um X-Men o filme certamente entusiasmará os fãs da franquia que estão esperando ansiosamente por um novo filme desde Disneyaquisição de Raposa do século 20 em 2019.

O X-Men universo foi de longe o IP da Marvel mais popular e lucrativo controlado pela Fox, com sete filmes e um sucesso Carcaju franquia spinoff que produziu mais três. No entanto, após o decepcionante lançamento de Fênix sombria em 2019, a franquia precisava de uma reforma.

Os fãs estão esperando por um novo filme

Estúdios Marvel tem provocado os fãs com dicas de um X-Men filme no horizonte, lançando ovos de Páscoa em seus filmes e programas de TV. O estúdio também anunciou um retrocesso à clássica série animada dos anos 90, com X-Men ’97 programado para estrear na Disney+ no início de 2024. Espera-se que essa mudança aumente ainda mais a expectativa pelo filme live-action.

Com o recente acordo entre o Writers Guild e os estúdios, espera-se que as tarefas de redação abertas tenham um aumento na atividade. No entanto, outras áreas de produção podem permanecer lentas ou suspensas até que o SAG-AFTRA greve está resolvida.

A SAG-AFTRA está em greve desde 14 de julho e deverá retomar as negociações com a AMPTP na segunda-feira. Até então, permanece incerto quanto tempo durará a greve e como impactará a indústria do entretenimento.