Novo GOLPE disfarça operação de Pirâmide Financeira

Como Funciona o Golpe

Os golpistas abordam as vítimas por canais como WhatsApp, Facebook e Telegram, oferecendo a possibilidade de remuneração rápida e fácil. Eles alegam que o trabalho consiste em realizar “missões” variadas, geralmente relacionadas ao marketing digital, como seguir perfis nas redes sociais, curtir posts ou deixar avaliações positivas sobre estabelecimentos no Google. A ideia é que, ao realizar essas tarefas, a vítima receberá uma quantia em dinheiro.

Para aumentar a confiança das vítimas, os golpistas pagam pequenos valores iniciais, geralmente entre R$ 4 e R$ 20, como forma de incentivo. Além disso, convidam as pessoas a participarem de grupos no Telegram, onde supostamente estão milhares de participantes. Essa estratégia visa passar a sensação de pertencimento a uma comunidade, aumentando a credibilidade do golpe.

No entanto, a real intenção dos golpistas é fazer com que as vítimas forneçam sua chave Pix, alegando que esse é o meio pelo qual serão remuneradas pelas tarefas executadas. A partir desse momento, as vítimas entram em um ciclo vicioso, no qual são incentivadas a fazer investimentos cada vez maiores para obter retornos ainda maiores. Segundo relatos recebidos pela empresa de proteção financeira digital Silverguard, a promessa de retorno varia de 30% a 100%.

O Ciclo Vicioso do Golpe

A estratégia dos golpistas é fazer com que as vítimas entrem em um ciclo vicioso, no qual precisam fazer investimentos cada vez maiores para recuperar o dinheiro investido anteriormente. Os criminosos chegam a dar “dicas” de como conseguir o dinheiro para os investimentos, como pedir empréstimos para familiares e amigos, sempre transmitindo a confiança de que se trata de um retorno garantido de uma empresa idônea. Eles podem até mesmo enviar prints de supostos “clientes” como forma de prova social.

Esse tipo de golpe é uma variação do conhecido “golpe do falso investimento”, que é a terceira tática mais comum em fraudes envolvendo o sistema de pagamento Pix. O perfil das vítimas desse golpe são geralmente jovens das classes D e E, que acabam sendo atraídos pela narrativa envolvente das tarefas e missões propostas pelos golpistas.

Como Lidar com o Golpe do Pix

Se você caiu no golpe do Pix, é importante tomar algumas medidas imediatas para minimizar os danos:

Entre em contato com a instituição financeira de onde o Pix saiu assim que descobrir o golpe e solicite o bloqueio do dinheiro na conta de destino. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) permite que a instituição financeira de origem da transação solicite a suspensão imediata do montante na conta de recebimento, caso haja suspeita de atividade fraudulenta. É fundamental relatar que se trata de um golpe, pois o MED não abrange situações em que o Pix é enviado erroneamente para indivíduos ou empresas. A denúncia pode ser feita tanto pelo aplicativo ou site do banco quanto pelo telefone. Guarde a data, o horário e o número do protocolo. Documente o golpe capturando uma imagem da tela (print screen) mostrando as conversas no dispositivo (celular ou computador). Evite bloquear ou denunciar imediatamente o contato do golpista no WhatsApp, pois isso pode ocultar a conversa e impedir que você faça a captura de tela. Descreva, em um relato cronológico, todos os detalhes e informações possíveis sobre os eventos que levaram ao golpe. É natural que, ao longo do tempo, os detalhes e a ordem dos acontecimentos possam ser esquecidos. Registre um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Em muitos estados, é possível registrar um boletim de ocorrência online para casos de golpe do Pix. Inclua no registro toda a documentação mencionada anteriormente, bem como o número do protocolo do MED. Se o banco demorar a realizar o MED, você pode, munido do boletim de ocorrência, reportar o golpe simultaneamente à instituição de destino, solicitando o bloqueio imediato da conta que recebeu o Pix. Caso essa seja uma instituição em que você não possui conta, entre em contato com a ouvidoria do banco para relatar o ocorrido. Preencha o formulário de denúncia do WhatsApp, explicando o que aconteceu e denunciando o número de telefone do golpista. Após preencher o formulário, acesse a conversa com o número desconhecido, clique no número de telefone e, em seguida, selecione “Denunciar contato” > “Denunciar e bloquear”. Após essas etapas, você não receberá mais chamadas ou mensagens do número bloqueado, e os indivíduos associados a esse número não poderão visualizar detalhes do seu perfil, como informações de “visto por último” e “online”, atualizações de status e sua foto de perfil.

Outros Golpes Relacionados ao Pix

Além do golpe descrito acima, existem outras modalidades de golpes relacionados ao Pix que são frequentemente aplicados por criminosos. Conheça alguns deles:

Golpe do falso parente : O golpista se passa por um familiar ou amigo, solicitando dinheiro ou pedindo o pagamento de uma conta.

Golpe do produto ou da loja falsa : O golpista cria uma loja falsa na qual as pessoas fazem compras, mas os produtos nunca são entregues.

Golpe da falsa central/gerente do banco : O golpista se passa por um profissional de uma central de atendimento ou gerente do banco, pedindo para reverter uma suposta transação errônea de Pix.

Golpe da rede social hackeada : O golpista utiliza o perfil hackeado de um conhecido para oferecer produtos ou serviços falsos.

Golpe do falso investimento: O golpista promete uma oportunidade de multiplicar ou investir dinheiro, mas na realidade é um esquema fraudulento.

O golpe do Pix disfarçado de oportunidade de ganhar dinheiro fácil é uma realidade preocupante. É importante estar atento e informado sobre as estratégias utilizadas pelos golpistas para evitar cair em armadilhas financeiras. Se você foi vítima desse tipo de golpe, siga as medidas mencionadas acima para minimizar os danos e denuncie o ocorrido às autoridades competentes. Lembre-se sempre de que qualquer proposta de dinheiro rápido e fácil deve ser analisada com cautela, pois a maioria delas pode ser um golpe em potencial.