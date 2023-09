Desde sua criação em 2020, o Pix revolucionou a vida financeira da população brasileira, oferecendo uma maneira rápida e conveniente de realizar pagamentos instantâneos.

NOVO GOLPE DO PIX no Brasil: proteja-se contra fraudes financeiras

No entanto, com a crescente popularidade dessa ferramenta, criminosos têm encontrado maneiras de explorar sua instantaneidade para aplicar golpes. Recentemente, um novo formato de fraude via Pix tem feito inúmeras vítimas. Entenda em detalhes como esse golpe funciona e como você pode proteger suas finanças.

Entendendo o novo golpe do Pix

O golpe em questão é perpetrado por indivíduos que prometem uma renda extra para aqueles que realizam tarefas simples online. Para participar desse esquema, as vítimas são solicitadas a fazer depósitos, supostamente reembolsáveis.

No entanto, o dinheiro nunca retorna para a conta da vítima. Em resumo, o modus operandi desse golpe segue um padrão bem definido. Inicialmente, as vítimas são contatadas através do WhatsApp por recrutadores.

Por conseguinte, esses recrutadores oferecem pagamento em troca de atividades como curtir vídeos, seguir perfis em redes sociais ou avaliar estabelecimentos em plataformas de busca. As tarefas são inicialmente remuneradas com valores que variam de R$10 a R$20, e o dinheiro é realmente depositado nas contas das vítimas no início, como um gesto de boa fé para ganhar sua confiança.

No entanto, à medida que o tempo passa e mais tarefas são atribuídas, os recrutadores exigem que as vítimas depositem dinheiro para continuar no esquema. Eles alegam que esses depósitos serão reembolsados em breve.

Desse modo, o valor solicitado pode variar consideravelmente, chegando a ultrapassar R$1.000, com a promessa de que o “investimento” terá um retorno de até 100%. No entanto, após efetuarem o pagamento, as vítimas são bloqueadas pelos golpistas e ficam com prejuízo.



Recuperando o dinheiro perdido no golpe do Pix

Para combater esses novos golpes via Pix, o Banco Central desenvolveu uma ferramenta chamada Mecanismo Especial de Devolução, que permite a solicitação de estorno de transferências realizadas através do Pix.

Dessa maneira, se você cair em um golpe como esse, a primeira medida é entrar em contato com o banco utilizado para realizar a transferência. Assim, é possível acionar o Mecanismo Especial de Devolução por telefone ou via chat do aplicativo do banco. Relate a situação e solicite um pedido de estorno.

Contudo, as informações serão então analisadas pelo banco em até sete dias. Se ficar comprovada a fraude, o dinheiro será bloqueado e devolvido à sua conta de origem em até 96 horas.

Como evitar golpes do Pix?

Prevenir é sempre a melhor abordagem quando se trata de golpes financeiros. Aqui estão algumas dicas para evitar cair em fraudes via Pix:

Mantenha a cautela diante de propostas que pareçam excessivamente vantajosas

Se alguém oferecer uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, seja cético. Isso porque golpistas frequentemente usam promessas tentadoras para atrair vítimas. Além disso, nunca compartilhe dados sensíveis, como senhas ou números de conta, com desconhecidos.

Verifique a autenticidade das informações

Realize uma investigação sobre a empresa ou indivíduo que está apresentando a oportunidade. Verifique se eles têm uma presença legítima na internet e se há avaliações positivas de outros usuários.

Além disso, golpistas muitas vezes tentam pressionar as vítimas a agir rapidamente. Assim, não se sinta compelido a fazer algo sem tempo para reflexão.

Por fim, use o Mecanismo Especial de Devolução com sabedoria. Uma vez que esta é uma ferramenta importante para recuperar seu dinheiro, mas só deve ser usada em casos genuínos de fraude.

Em conclusão, embora o Pix tenha simplificado nossas vidas financeiras, é importante estar vigilante contra golpes como o descrito. A educação e a conscientização são suas melhores defesas contra fraudes financeiras.