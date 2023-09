NOVO golpe na INTERNET ASSUSTA cidadãos

Falcatruas no ambiente digital continuam a ser uma ameaça persistente em nosso país. Descobrir novas táticas empregadas por criminosos e aprender a se defender contra elas é crucial. Por exemplo, o novo golpe na internet gira em torno da portabilidade de número de telefone.

O esquema da transferência de número é mais uma artimanha usada para enganar a população. É importante notar que a tecnologia avançou consideravelmente nos últimos anos, tornando praticamente impossível viver na sociedade contemporânea sem pelo menos um número de celular. Por isso, estelionatários se aproveitam e aprontam o golpe na internet.

O que exatamente é o golpe na internet sobre a portabilidade?

Usamos nossos smartphones para diversas atividades, como trabalho, transações bancárias, entretenimento e comunicação. Tudo isso, é claro, envolve a internet. Devido a essa integração com nossas vidas, os criminosos encontraram inúmeras maneiras de explorar vulnerabilidades.

À medida que os golpes tradicionais se tornam conhecidos, eles inventam novos métodos para iludir suas vítimas. O golpe na internet da portabilidade é a mais recente dessas artimanhas e já prejudicou milhares de brasileiros. Nesse crime, os bandidos utilizam uma técnica para roubar informações pessoais e, em seguida, as utilizam sem consentimento.

Primeiramente, é fundamental entender como esse golpe funciona. Os criminosos entram em contato com as vítimas por meio de chamadas telefônicas ou e-mails e as persuadem a fornecer informações sensíveis. Esses dados são, então, utilizados de maneira indevida, muitas vezes para a prática de crimes.

Como os estelionatários conseguem convencer as vítimas a compartilhar informações?

Os criminosos se fazem passar por operadoras de celular e oferecem promoções irresistíveis, incluindo grandes descontos. Para aproveitar essa suposta oferta, a vítima precisa autorizar a transferência de seu número para outra operadora e confirmar informações, como o CPF.

O problema surge quando os criminosos têm acesso aos dados das vítimas e podem solicitar a transferência de número em seu nome. Isso porque usam o CPF para cometer uma série de ações fraudulentas, como fazer compras ou cometer crimes.



É importante ressaltar que o “golpe da portabilidade” é uma ameaça séria que pode causar sérios prejuízos financeiros às vítimas, além de envolvê-las em problemas criminais. Portanto, é fundamental tomar precauções contra ligações suspeitas.

Dicas para se proteger deste golpe na internet

Aqui estão algumas dicas para se proteger:

Nunca compartilhe seus dados com desconhecidos, mesmo que eles se apresentem como representantes de empresas. Verifique as informações por meios oficiais;

Contate a empresa sempre pelos canais oficiais, como o site ou o número de SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor);

Evite clicar em links de sites suspeitos, especialmente se eles oferecerem serviços de pagamento instantâneo (como PIX) ou promoções que parecem boas demais para ser verdade.

A prevenção é a melhor maneira de evitar cair em golpes, e a conscientização é sua maior aliada. Mantenha-se alerta e proteja suas informações pessoais contra os criminosos que buscam explorar a tecnologia para fins ilegais.

Golpe na internet também acontece por SMS

O golpe por meio de mensagens de texto é uma tática “recentemente empregada”. É por isso que esse problema afeta muitas pessoas em todo o Brasil. Como a população ainda não está familiarizada com o seu funcionamento, frequentemente caem na armadilha dos criminosos, resultando em perdas financeiras consideráveis.

O golpe por meio de mensagens de texto, como o próprio nome sugere, é executado através de mensagens de texto enviadas pelos fraudadores para as vítimas. Portanto, é fundamental compreender o modus operandi desse esquema para evitar cair nele e manter a segurança de sua conta bancária.

Qual é a dinâmica do “crime”?

O golpe por meio de mensagens de texto se desenrola em três etapas distintas, sendo:

Os delinquentes enviam uma mensagem de texto, seguindo o formato SMS, para as vítimas. Nesse texto, os golpistas mencionam um alegado “débito” na conta bancária da vítima ou um saque realizado sem sua autorização.

Com o objetivo de resolver esse suposto problema, as vítimas são orientadas a contatar um número que aparentemente pertence ao banco ou a clicar em um link fornecido.

Quando as vítimas clicam no link ou compartilham informações pessoais com o suposto “atendente” do banco, elas caem na armadilha. A partir desse momento, os criminosos obtêm acesso aos dados pessoais e à conta bancária das vítimas.

Com essas informações em mãos, os criminosos podem esvaziar as contas bancárias das vítimas. Podem até mesmo solicitar empréstimos e linhas de crédito em seus nomes, resultando em prejuízos significativos.

Quando a conta não possui saldo disponível, os golpistas passam a usar as informações das vítimas em outras atividades criminosas. Em alguns casos, esses golpes podem até levar as vítimas a terem problemas de crédito. Portanto, é necessário permanecer extremamente cauteloso.