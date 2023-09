Novo GOLPE na praça? Falso ambulante assusta motoristas; descubra como ele age

A segurança é uma questão primordial em todos os aspectos da vida, seja em casa, no trânsito ou até mesmo ao planejar uma viagem. Nos últimos anos, os golpes e fraudes vêm se tornando cada vez mais comuns, e é de suma importância estar preparado para enfrentar essas situações.

Consciência e Atenção

No trânsito, a sua segurança pode estar em risco devido a uma série de fatores. A negligência e a desatenção são as principais causas de acidentes e abordagens criminosas. Portanto, é essencial estar sempre alerta e consciente do seu entorno. Evite deixar os vidros do carro abertos e jamais fique dentro de um carro estacionado desacompanhado.

Observação do Entorno

Antes de estacionar seu veículo, dê uma volta no quarteirão para verificar se há alguma pessoa suspeita nos arredores. Isso pode evitar uma situação de roubo ou assalto.

Uso Correto da Chave do Carro

Aprenda a usar corretamente a chave do seu carro. Abra as portas apenas no momento de entrada e saia com o veículo o mais rapidamente possível. Isso pode evitar que criminosos usem emuladores de sinal para impedir a atuação do comando da fechadura.

Transite sempre com as portas trancadas e os vidros fechados, principalmente em semáforos e lombadas, onde você é obrigado a parar ou reduzir a velocidade.

Carros blindados podem ser uma opção para quem busca maior segurança. Muitos criminosos conseguem identificar quando um veículo possui blindagem e, nesses casos, tendem a evitar a ação.



Conhecendo o Golpe da Viagem

O golpe da viagem ocorre quando criminosos se passam por agências de viagem legítimas e criam sites falsos para vender produtos e serviços inexistentes. Fique sempre atento e tome medidas para evitar cair nesses golpes.

Dicas para Evitar Golpes de Viagem

Antes de fechar negócio com uma empresa de viagens, pesquise sobre ela. Verifique o CNPJ, endereço, telefone, e-mail e outros canais de contato. Consulte o histórico da empresa junto aos órgãos de defesa do consumidor.

Anúncios falsos nas redes sociais são uma forma comum de golpe de viagem. Evite clicar diretamente no link do anúncio. Em vez disso, procure o site oficial da empresa de viagem de forma independente.

Desconfie de Descontos Excessivos

Descontos milagrosos são um sinal de alerta. Se o preço de uma passagem ou de um pacote de viagem parece muito baixo em comparação com o mercado, é provável que algo esteja errado.

Antes de realizar qualquer transação financeira, verifique cuidadosamente as informações de pagamento fornecidas pela empresa. Fique atento a detalhes suspeitos e, se perceber algo errado durante a transação, cancele imediatamente.

Antes de fechar negócio, certifique-se de entender todas as taxas cobradas. Verifique os valores das tarifas comuns em viagens, como a taxa de embarque e a taxa de conveniência.

Análise de Preços em Sites Confiáveis

Faça pesquisas em sites confiáveis para garantir uma viagem com um preço justo. Sites como Google Voos, Skyscanner e ClickBus permitem comparar os preços das passagens de várias empresas em um só lugar.

Converse com Amigos e Busque Referências

O boca a boca é uma forma eficiente de obter informações confiáveis sobre empresas de viagem. Converse com amigos e familiares para saber se eles têm experiências positivas ou negativas com a empresa em questão.

O que Fazer se Você Cair no Golpe da Viagem

Se você foi vítima de um golpe de viagem, é importante agir rapidamente para minimizar os danos. Reúna todas as provas, abra um boletim de ocorrência, entre em contato com sua instituição financeira e registre uma consulta junto aos órgãos de defesa do consumidor.

Esteja Sempre Alerta para evitar cair em Golpes

A segurança é uma questão essencial em todas as áreas da vida, seja no trânsito ou ao planejar uma viagem. Esteja sempre alerta e tome as medidas necessárias para evitar golpes e fraudes. Com cautela e atenção, você poderá desfrutar de seu dia a dia e de suas viagens com segurança e tranquilidade.