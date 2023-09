Novo golpe no PIX ASSUSTA brasileiros; Saiba como se proteger

Criminosos têm lançado mão de uma tática cada vez mais audaciosa para enganar suas vítimas: oferecem oportunidades aparentemente acessíveis, prometendo dinheiro fácil e rápido, além de chegarem a efetuar pequenos pagamentos para conquistar a confiança das pessoas. No entanto, essa abordagem tentadora esconde mais um esquema de pirâmide financeira, com o PIX sendo o veículo preferido para sua execução.

O modus operandi desses golpistas é enganar os usuários através de canais populares de comunicação, como WhatsApp, Facebook e Telegram. Eles abordam suas vítimas oferecendo uma atraente perspectiva de remuneração rápida e sem grande esforço.

O alerta veio da empresa especializada em proteção financeira digital, a Silverguard, que tem sido inundada com relatos alarmantes vindos do canal de denúncias SOS Golpe. De acordo com os especialistas em segurança financeira, o golpe segue um padrão bem definido.

Veja como funciona o novo golpe do PIX

A estratégia dos golpistas consiste em oferecer oportunidades de remuneração rápida e com baixo esforço. Eles atraem as vítimas com a promessa de “trabalho” em forma de “missões”, geralmente relacionadas ao marketing digital. Isso inclui tarefas como seguir perfis nas redes sociais, dar curtidas em postagens ou deixar avaliações positivas para estabelecimentos no Google.

Entretanto, o verdadeiro propósito dos golpistas se revela quando solicitam a chave PIX da vítima, alegando que este é o método de pagamento pelas tarefas supostamente realizadas. Além disso, as vítimas são convidadas a ingressar em grupos do Telegram que, aparentemente, contêm milhares de membros, criando uma falsa sensação de comunidade e solidariedade, o que ajuda a mascarar a natureza fraudulenta do esquema.

As autoridades estão alertando a população para a importância de se manter vigilante contra ofertas que parecem boas demais para serem verdadeiras, especialmente quando envolvem o compartilhamento de informações sensíveis, como a chave PIX. É crucial que os cidadãos verifiquem a legitimidade das oportunidades oferecidas e evitem compartilhar dados pessoais ou financeiros com estranhos.

Veja o que fazer ao cair em um golpe



Cair em um golpe do PIX pode ser uma situação frustrante e preocupante, mas é importante agir rapidamente para minimizar os danos. Sendo assim, o Banco Central do Brasil recomenda que os usuários do sistema de pagamento tomem algumas medidas para evitar maiores problemas.

A primeira ação a ser tomada é entrar em contato com o banco ou instituição financeira relacionada à conta PIX. Informar o incidente permite que eles tomem as medidas necessárias para proteger a conta do cliente. Além disso, se a fraude envolveu o compartilhamento da chave PIX, é crucial bloqueá-la ou cancelá-la de forma imediata. Isso impede que os golpistas continuem usando-a para realizar transações não autorizadas.

Dirigir-se a uma delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência também é fundamental. Isso documenta oficialmente o crime e pode ser útil nas investigações posteriores. Vale informar que atualmente é possível registrar um boletim de ocorrência online no site da polícia civil, ou seja, não existe a necessidade de sair de casa.

É fundamental lembrar que a prevenção é a melhor forma de evitar golpes no PIX. Manter-se vigilante em relação a ofertas suspeitas, não compartilhar informações pessoais ou financeiras com desconhecidos e estar ciente das táticas comuns utilizadas pelos golpistas são medidas eficazes para se proteger.