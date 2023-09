Novo mês! Confira o que os astros revelam para Setembro

O horóscopo oferece previsões astrológicas para cada signo do zodíaco. Muitas pessoas já começaram a buscar informações dos astros sobre esse mês de setembro, que acabou de começar.

As previsões envolvem dinheiro e trabalho, temas que as pessoas costumam demonstrar muito interesse. Portanto, confira nesta matéria tudo o que você precisa saber para ter um mês de setembro ainda melhor.

1- Áries

Os arianos terão um mês bastante movimentado na área financeira. Na primeira quinzena, com Mercúrio retrógrado, o indicado é segurar a impulsividade e agir com cautela. Contudo, o trânsito complicado para os nativos desse signo deverá chegar ao fim na segunda quinzena.

O mês poderá intensificar a necessidade por crescimento profissional devido a Plutão retrógrado na Casa da Carreira. Por sua vez, Júpiter promete sucesso financeiro, mas apenas nestes primeiros dias de setembro, já que o planeta passa a andar para trás a partir do dia 4, dificultando o crescimento da conta bancária.

Em resumo, os arianos deverão controlar os excessos para que o dinheiro chegue até o dia 30. Aliás, a cautela deverá ser redobrada, principalmente, no final de setembro, pois os nativos terão grandes chances de perder dinheiro com diversões e apostas.

2- Touro

Os nativos de Touro deverão aproveitar os primeiros dias de setembro para tentar aumentar os rendimentos. No dia 4, Júpiter retrógrado poderá dificultar essa missão.

Além disso, o mês deverá ficar marcado pela dificuldade de mudanças e crescimento profissionais devido a Júpiter e Urano retrógrado. O mais recomendado é prezar por um ambiente harmonioso e adotar atitudes diplomáticas.



Os astros reservam sorte para os nativos desse signo em relação a jogos e sorteios. Contudo, Mercúrio retrógrado até o dia 15 de setembro poderá fazer essa sorte ir pelo ralo.

3- Gêmeos

Setembro não deverá trazer boas notícias profissionais para os nativos de Gêmeos. Com Saturno e Netuno retrógrados no seu Meio do Céu, sobrarão limitações e desordem. Por isso, o mais indicado é fazer uma reciclagem, estudar e colocar para fora o jeito maleável antes de tomar qualquer decisão.

Embora as notícias não sejam positivas, os astros reservam um bom final de mês para os geminianos. Com Marte passeando pelo paraíso astral o mês inteiro, e o Sol chegando no dia 23, os últimos dias de setembro ficarão marcados pelo aumento da sorte. É tempo de jogar em rifas, sorteios e loterias.

4- Câncer

O mês de setembro será muito positivo para os nativos desse signo. É tempo de grandes acontecimentos na carreira profissional. Não perca a oportunidade e aumente a lista de contatos, fale em público e mostre seu talento.

Com Vênus voltando à Casa da Fortuna, os cancerianos deverão ter grandes surpresas financeiras neste mês. Em suma, os astros estão facilitando o fechamento de negócios e uma verdadeira chuva de dinheiro. Cuidado para não torrar tudo com saidinhas com amigos.

5- Leão

Os leoninos devem aproveitar os primeiros dias de setembro para tentar aquela promoção no trabalho. A partir do dia 4, Júpiter fica retrógrado, e se une a Urano também retrógrado, dificultando as chances de crescimento no mês.

Na primeira quinzena de setembro, com Mercúrio retrógrado, as dificuldades deverão prevalecer. Contudo, nos últimos dias do mês, os nativos deste signo deverão aproveitar bênçãos e atrair dinheiro.

6- Virgem

Os virginianos deverão aproveitar um mês positivo, trazendo mais energia para o trabalho. Contudo, os nativos poderão enfrentar desafios se não controlarem a língua. Portanto, o mais recomendado é controlar a língua e esquecer a sinceridade.

Os astros também preparam um mês bastante positivo para a questão financeira dos nativos desse signo. A situação deverá ficar ainda mais favorável a partir do dia 23, quando o Sol chegará para multiplicar as finanças.

7- Libra

Setembro não deverá ser fácil para os nativos de Libra. Saturno e Netuno retrógrados no seu Meio do Céu deverão aumentar as dificuldades profissionais. Contudo, Marte ficará no seu signo o mês inteiro, e o Sol chegará no dia 23, ou seja, os últimos dias de setembro deverão melhorar a sua vida profissional. É tempo de mostrar seu talento.

Na questão financeira, os primeiros meses do mês deverão ser prósperos. Entretanto, nada que é bom dura para sempre. Há riscos de imprevistos e dores de cabeça. O mais recomendado é manter a calma e agir com cautela.

8- Escorpião

Os astros reservam grandes notícias para os nativos desse signo em setembro. No campo profissional, você deverá bater um bolão. É tempo para ativar o lado criativo e ambicioso, atraindo aliados e parceiros profissionais.

O setor financeiro não deverá trazer muitas notícias positivas no início deste mês devido a Saturno e Netuno retrógrados. Por isso, os nativos devem fechar a mão e não ostentar, se não correm o risco de se assustarem com a chegada dos boletos, que pode acontecer antes do previsto.

9- Sagitário

Os sagitarianos terão um mês complicado no lado profissional. Na primeira quinzena, com Mercúrio retrógrado, existem riscos de erros e mal-entendidos. Apenas a partir do dia 22, com o Sol chegando no Meio do Campo, o lado eficiente dos sagitarianos será ativado.

As expectativas apontam para mudanças na vida financeira, mas nem todas serão positivas, já que Plutão está retrógrado na Casa da Fortuna. O mais indicado é sair de casa com o dinheiro contado para evitar fazer dívidas extras e ter dor de cabeça no futuro.

10- Capricórnio

Os astros reservam um mês difícil para os capricornianos. É bom exercer a prudência no ambiente de trabalho e mantê-lo organizado e equilibrado. Marte na Casa da Carreira indica que os nativos do signo devem se importar mais com a imagem que passam para os colegas e os chefes.

Já na parte financeira, setembro deverá ficar marcado por notícias positivas para os nativos de Capricórnio. Vênus retrógrado fica na Casa dos Negócios apenas até o dia 3, ou seja, o restante do mês deverá trazer mais chances de fazer o dinheiro render. Contudo, recomenda-se cautela quando o assunto for sorte.

11- Aquário

Os nativos de Aquário deverão ter um mês de altos e baixos. Enquanto Vênus volta a andar para frente na Casa das Parcerias logo no dia 3, aumentando as chances de parcerias e associações, Mercúrio retrógrado até o dia 15 dificulta as possibilidades de crescimento profissional

Os astros também não reservam grandes acontecimentos para os aquarianos em setembro na questão financeira. A partir do dia 22, com o Sol na Casa dos Negócios, as coisas deverão ficar melhores, mas, até lá, o recomendado é puxar o freio de mão e agir com prudência.

12- Peixes

Os astros reservam grandes notícias para os nativos desse signo em setembro. Com Vênus saindo do modo retrógrado no dia 3, o setor profissional deverá caminhar positivamente, impulsionado pela criatividade dos piscianos. Trabalho em equipe deverá ser uma boa aposta para este mês.

No campo financeiro, os nativos de Peixes deverão ter uma melhora significativa em suas contas bancárias. Marte vai passear pelo paraíso astral o mês inteiro, e o Sol chegará no dia 23. Assim, os últimos dias de setembro ficarão ainda mais positivos para os piscianos.

O horóscopo funciona apenas como um guia para as pessoas, mas as escolhas e decisões dependem exclusivamente de cada indivíduo. Não deixe que as projeções definam como serão os seus passos no dia a dia.