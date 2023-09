Novo México St. QB Diego Pavia supostamente pego fazendo xixi no logotipo do rival em vídeo

O Estado do Novo México não derrotou apenas a rival Universidade do Novo México no início deste mês… quarterback Diego Pavia também supostamente fez xixi no logotipo da UNM – um ato que aparentemente foi capturado em vídeo!

Novo México St. e UNM, rivais no estado, se enfrentaram em 16 de setembro… um jogo que NMSU venceu por 27-17. Pavia, seu sinalizador júnior, fez 14/09 para 203 jardas de passe e 2 touchdowns.

Jogo legal.

Mas, talvez sentindo que não tinha feito o suficiente, Pavia parece ter oferecido ajuda à equipe de campo (supostamente) regando o interior… território?





Pelo vídeo vazado, uma pessoa vestindo moletom (sem uniforme), aparentando ser o quarterback, foi vista urinando no logotipo do Lobo. Não está claro se isso foi antes ou depois do jogo.

Um porta-voz da UNM disse ao Albuquerque Journal que eles tomaram conhecimento do vídeo vários dias após o jogo e notificaram a NMSU sobre a situação.

Se Pavia estiver em apuros – e sejamos honestos, provavelmente está – o Estado do Novo México diz que não revelará nenhuma informação disciplinar, citando “leis federais de privacidade”.

Pavia, que se tornou titular em tempo integral na temporada passada depois de dividir o tempo como calouro, foi titular em todos os cinco jogos do NMSU (estão 2-3), incluindo a derrota do time por 20-17 para o Havaí no sábado.