Novo programa possui créditos em viagens e reembolso de entregas atrasadas; confira

A Uber, uma das maiores empresas de transporte por aplicativo do mundo, acaba de lançar no Brasil o seu novo programa de assinatura, o “Uber One”. Com o objetivo de oferecer ainda mais benefícios aos seus usuários, o programa conta com créditos para viagens, reembolso por atraso de entregas e até mesmo suporte técnico em tempo real. Neste artigo, vamos explorar em detalhes todas as vantagens e como aderir ao Uber One.

Benefícios do Uber One

O Uber One traz uma série de benefícios exclusivos para os assinantes. Ao adquirir a assinatura mensal por R$ 19 ou anual por R$ 198, os usuários terão acesso a:

Suporte técnico em tempo real

Uma das vantagens do Uber One é o suporte técnico disponível em tempo real. Com atendentes prontos para ajudar, os assinantes podem resolver qualquer problema ou dúvida de forma rápida e eficiente.

Ofertas e promoções especiais

Outra vantagem do programa é o acesso a ofertas e promoções exclusivas. Os assinantes receberão notificações sobre descontos e benefícios especiais, tornando as viagens e entregas ainda mais econômicas.

Frete grátis para compras acima de R$ 100

Para quem utiliza o Uber para fazer compras em lojas, farmácias e mercados, o Uber One oferece frete grátis para pedidos acima de R$ 100. Essa é uma ótima opção para economizar nas entregas do dia a dia.



Cashback de até 10% em modalidades pagas do aplicativo

Os assinantes do Uber One também podem aproveitar o cashback de até 10% em modalidades pagas do aplicativo, como UberX, Uber Black e Uber Comfort. Essa é uma forma de receber parte do valor gasto de volta, gerando economia em cada viagem.

Crédito de R$ 15 para pedidos de entrega com atraso

Outro benefício do Uber One é o crédito de R$ 15 para pedidos de entrega que chegarem após o tempo estimado. Dessa forma, os assinantes são recompensados por eventuais atrasos, garantindo um serviço de qualidade.

Como aderir ao Uber One?

Para aderir ao Uber One, basta seguir alguns passos simples:

Abra o aplicativo da Uber; Acesse a sua conta; Clique no ícone “Sua Conta”; Selecione a opção “Uber One”; Leia os benefícios e termos indicados; Clique em “Escolher Plano”; Selecione se deseja realizar o pagamento mensal ou anual.

Após esses passos, você estará apto a desfrutar de todos os benefícios exclusivos do Uber One.

Decisão Judicial

No cenário jurídico, é importante mencionar a recente decisão judicial envolvendo a Uber. Na última semana, o juiz Maurício Pereira Simões, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, determinou que a empresa deverá contratar os motoristas que prestam serviço à plataforma. Além disso, a Uber foi condenada a pagar uma multa no valor de R$ 1 bilhão.

Essa decisão foi resultado de uma ação civil movida pelo Ministério Público do Trabalho, que alegou que a Uber sonegava direitos mínimos dos motoristas e agia de forma dolosa em relação ao seu relacionamento com eles. A Uber, por sua vez, afirmou que irá recorrer da decisão.

O Uber One é um programa de assinatura que oferece uma série de vantagens exclusivas aos seus usuários. Com créditos para viagens, reembolso por atraso de entregas e suporte técnico em tempo real, os assinantes do Uber One podem desfrutar de um serviço ainda mais completo e econômico.

É importante destacar que a decisão judicial envolvendo a Uber traz reflexões sobre a relação entre a empresa e os motoristas que prestam serviço em sua plataforma. Essa questão jurídica está em andamento e aguarda o desfecho dos recursos cabíveis.

O Uber One se apresenta como uma opção interessante para quem utiliza frequentemente os serviços da Uber. Com benefícios exclusivos e facilidade de adesão, o programa promete trazer mais comodidade e economia aos seus assinantes.