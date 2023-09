NOVO projeto de lei permite que trabalhador demitido escolha entre saque-aniversário e saque-rescisão

No Brasil, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma importante garantia para os trabalhadores. O FGTS é um fundo constituído por depósitos mensais feitos pelos empregadores em nome de seus funcionários, com o objetivo de proteger os trabalhadores em casos de demissão sem justa causa, aposentadoria, doenças graves, entre outras situações previstas em lei.

Recentemente, foi apresentado um Projeto de Lei (PL) que visa permitir que o trabalhador demitido possa desativar o saque-aniversário e voltar ao modo tradicional de saque, conhecido como saque-rescisão. Essa proposta tem como objetivo oferecer mais flexibilidade aos trabalhadores e garantir que eles tenham acesso aos recursos do FGTS quando mais precisarem.

Neste artigo, vamos explorar mais detalhadamente essa proposta e compreender como ela pode impactar os trabalhadores brasileiros.

O que é o saque-aniversário?

Antes de falarmos sobre o Projeto de Lei em questão, é importante entender o que é o saque-aniversário. Essa modalidade de saque do FGTS foi criada durante o governo de Jair Bolsonaro, em 2019, e entrou em vigor em abril de 2020. O saque-aniversário permite que o trabalhador retire anualmente uma parte do saldo disponível em sua conta do FGTS, independentemente de demissão ou financiamento da casa própria.

No entanto, é importante destacar que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador abre mão do direito ao saque-rescisão em caso de demissão sem justa causa. Ou seja, caso o trabalhador seja demitido, ele não terá mais acesso ao valor total do FGTS depositado pela empresa durante o período de trabalho.

O Projeto de Lei e a possibilidade de desativar o saque-aniversário

Com o Projeto de Lei em questão, o trabalhador que optou pelo saque-aniversário e foi demitido sem justa causa terá a possibilidade de desativar essa modalidade e voltar ao saque-rescisão. Segundo a proposta, o trabalhador terá um prazo de 30 dias após a demissão para realizar essa desativação.

No entanto, é importante destacar que, ao desativar o saque-aniversário, o trabalhador não poderá mais aderir a essa modalidade no futuro. Essa medida visa garantir que o trabalhador possa receber o valor integral do FGTS em caso de demissão e ter acesso aos recursos para suprir suas necessidades financeiras nesse momento delicado.



Você também pode gostar:

Além disso, o Projeto de Lei também prevê que aqueles trabalhadores que contrataram um empréstimo com garantia no saque-aniversário e decidirem voltar ao saque-rescisão poderão utilizar o valor que está bloqueado para a quitação antecipada do empréstimo junto aos bancos. Essa medida tem como objetivo proporcionar benefícios aos trabalhadores, como a redução proporcional de juros.

Os próximos passos do Projeto de Lei

O Projeto de Lei que permite a desativação do saque-aniversário ainda precisa passar pela análise do Congresso Nacional. A expectativa é de que ele seja apresentado nos próximos dias e, posteriormente, seja debatido e votado pelos parlamentares.

Caso o Projeto de Lei seja aprovado, ele trará mudanças significativas para os trabalhadores brasileiros, oferecendo mais flexibilidade e opções na utilização dos recursos do FGTS. No entanto, é importante ressaltar que, até que isso aconteça, as regras atuais permanecem em vigor e o saque-aniversário continua sendo a modalidade disponível para os trabalhadores que optarem por ela.

Ademais, o Projeto de Lei que permite a desativação do saque-aniversário para receber o saque-rescisão é uma proposta importante que visa oferecer mais flexibilidade aos trabalhadores brasileiros. Essa medida permitirá que aqueles que foram demitidos sem justa causa possam ter acesso ao valor integral do FGTS, garantindo recursos financeiros em momentos delicados.

É fundamental acompanhar a tramitação desse Projeto de Lei e ficar atento às possíveis mudanças nas regras do FGTS. Os trabalhadores devem avaliar suas necessidades e tomar decisões conscientes sobre qual modalidade de saque é mais adequada para seu perfil financeiro.

Lembrando que as informações apresentadas neste artigo são baseadas em um Projeto de Lei e podem sofrer alterações ao longo do processo legislativo. Portanto, é sempre importante estar atualizado e buscar fontes confiáveis para obter as informações mais precisas sobre o assunto.