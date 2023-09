Novo recurso para grupos de WhatsApp está quase pronto

O Notícias Concursos já havia divulgado que o WhatsApp está desenvolvendo uma nova configuração para os grupos, chamada “Compartilhamento de histórico recente”. Este recurso compartilhará automaticamente as mensagens enviadas no grupo 24 horas antes de alguém entrar. Quando ativado, todos os membros do grupo serão sempre notificados no chat em grupo graças a um evento de mensagem dedicado.

Mais recentemente, na atualização 2.23.18.17 da versão beta do WhatsApp para Android, foi descoberta a tela que vai permitir a ativação da nova função. Divulgada pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o programa de testes do app, a captura de tela mostra que o WhatsApp está trabalhando em uma tela de introdução onde os administradores do grupo poderão habilitar esse recurso, em uma atualização futura do aplicativo.

A captura de tela nos dá uma visão mais detalhada de como esse recurso funcionará. Ele foi projetado para ajudar os novos membros de um grupo a acompanhar as mensagens anteriores enviadas antes de ingressarem. O recurso deve começar a ser testado em breve.

Espera-se que esta melhoria melhore a experiência do grupo e torne mais fácil para todos permanecerem conectados acessando as mensagens compartilhadas anteriormente, se a opção for habilitada por um administrador do grupo.

Segurança do recurso

Conforme mencionado na captura de tela, essas mensagens ainda são privadas e protegidas por criptografia de ponta a ponta. Isso é possível porque as mensagens das últimas 24 horas serão compartilhadas automaticamente pelos participantes existentes quando alguém novo ingressar.

Isso significa que uma nova chave de criptografia será gerada para proteger essas mensagens à medida que forem entregues ao dispositivo do novo membro. Desta forma, as mensagens permanecem protegidas e só podem ser decifradas pelos destinatários pretendidos.

O recurso promete ser útil para novos membros do grupo. Muitas vezes, ao ingressar em um novo grupo, a pessoa pode não entender o contexto das novas mensagens, especialmente se as mensagens anteriores foram enviadas antes dela se tornar membro do grupo. Graças a este recurso, a introdução de um novo membro no grupo pode ser mais contextualizada.



Edição de mensagens para canais

A capacidade de editar mensagens em Canais já está disponível para alguns testadores beta, permitindo que os usuários podem editar e modificar o conteúdo de suas mensagens enviadas anteriormente, desde que dentro de um intervalo de 15 minutos a partir do momento do envio.

No entanto, esse recurso não estava disponível nos grupos de anúncios da comunidade devido a certas limitações. Finalmente, depois de instalar a atualização 2.23.18.16 do WhatsApp beta para Android, alguns beta testers agora podem editar mensagens em seus grupos de anúncios da comunidade.

A ação de edição agora está disponível ao abrir o menu de mensagens em um grupo de anúncios da comunidade. Ao tentar compartilhar uma nova mensagem em um grupo desse tipo, já é possível editá-la com a nova atualização.

Assim como acontece com as mensagens compartilhadas em seus chats e grupos, não há restrição definida quanto à frequência de edições de mensagens no prazo de 15 minutos a partir do envio. Além disso, uma mensagem é sempre marcada como “editada” quando o seu conteúdo é alterado: esta é uma indicação clara de que a mensagem foi revista.

O recurso promete ser ainda mais útil em grupos de anúncios comunitários: normalmente, as mensagens compartilhadas neste grupo específico são muito importantes porque precisam chegar a um grande número de usuários. Como resultado, compartilhar uma mensagem dentro de grupos de anúncios da comunidade contendo algo errado pode ocasionalmente ser bastante sério.

O recurso de edição oferecido pelo WhatsApp nesta atualização concede aos administradores da comunidade um nível extra de controle em tais situações.

Já o recurso de edição de mensagens em conversas tradicionais já está disponível há algum tempo. Qualquer usuário pode verificar uma mensagem enviada em até 15 minutos e alterar o texto.