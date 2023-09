NOVO tipo de conta do Nubank SURPREENDE clientes; Confira qual

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do mundo em número de clientes, atuando no México, Colômbia, e principalmente no Brasil. A fintech brasileira sempre busca trazer inovações para seus clientes, seja em produtos ou serviços financeiros, sendo que recentemente passou a oferecer uma conta bancária para adolescentes de 12 a 17 anos.

Como todos os serviços e produtos do banco digital, esta conta para menores de idade do Nubank pode ser aberta diretamente pelo aplicativo, de maneira muito simples. No entanto, é necessário que pelo menos um dos pais ou responsáveis esteja ciente para realizar a solicitação.

Este tipo de conta, destinada para menores de 18 anos, virou uma certa tendência entre as instituições financeiras no Brasil. Nesse sentido, outros bancos digitais como C6, Inter e Mercado Pago já possuem serviços parecidos. Com relação ao Nubank, a conta para menores de idade já vinha sendo testada desde o ano passado.

Conta para menores do Nubank

A conta digital para menores de idade do Nubank traz diversos benefícios para seus usuários. Sendo assim, a conta oferece aos clientes a possibilidade de emissão de um cartão de débito, e também de guardar dinheiro nas chamadas “Caixinhas”, as quais contam com rendimento no RDB. As Caixinhas, inclusive, contam com proteção do FGC, rendendo a 100% do CDI.

Essa conta do Nubank também permite que os jovens façam recargas de celular diretamente pelo aplicativo do banco digital, assim como transferências via Pix e a ativação do “Modo Rua”.

O Modo Rua permite que os clientes restrinjam as transações enquanto estiverem fora de casa. Além disso, de acordo com o Nubank, os usuários do aplicativo também podem, através desta função, definir um valor total máximo para as transações com Pix, assim como transferências bancárias por TED e pagamento de boletos, como água e luz. Isso serve para proteger o cliente em casos de acesso indevido ao aplicativo da empresa.

É importante destacar que a conta para menores do Nubank não disponibiliza aos jovens o acesso a empréstimos ou cartões de crédito. Além disso, a conta é protegida e supervisionada pelos pais ou responsáveis.



Você também pode gostar:

Como abrir essa conta?

A abertura da conta para menores do Nubank deve ser feita pelos pais ou responsáveis do jovem de 12 a 17 anos, que já devem possuir uma conta no banco digital. Confira a seguir o passo a passo do processo de abertura da conta para menores:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS;

Na página inicial, clique no aviso que diz: “agora seus filhos menores de idade podem ter uma conta do Nubank”;

Em seguida, leia atentamente as informações e a política de privacidade do Nubank;

Caso concorde, clique em “Continuar”;

Agora, será necessário informar os dados do seu filho ou filha, com nome completo, número do CPF, e-mail e data de nascimento;

Por fim, leia o contrato e clique em “Aceitar e finalizar”.

Pronto! Ao seguir estes passos simples o pai ou responsável consegue abrir uma conta para o filho no Nubank. Além disso, o menor de idade receberá um convite em seu e-mail que foi cadastrado, necessário para finalizar o processo de abertura da conta bancária. Este convite também pode ser compartilhado manualmente.