Novo tratamento será disponibilizado pelo SUS

O Ministério da Saúde anunciou a inclusão de um novo tratamento para fibrose cística no Sistema Único de Saúde (SUS), proporcionando esperança e melhor qualidade de vida para os pacientes. Essa importante medida foi oficializada através de uma portaria assinada pela ministra Nísia Trindade no Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística.

Terapia Tripla Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor

A terapia tripla com os medicamentos elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor recebeu recomendação favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). Essa nova tecnologia tem o potencial de melhorar significativamente a função pulmonar e o estado nutricional dos pacientes, resultando em uma redução das internações hospitalares e até mesmo na retirada do paciente da fila de transplantes.

De acordo com a portaria, o prazo para disponibilização do medicamento é de 180 dias a partir da publicação no Diário Oficial da União. Essa mudança representa um avanço importante no tratamento da fibrose cística e traz esperança para os pacientes e suas famílias.

Benefícios do Tratamento

A terapia tripla elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor apresenta uma série de benefícios para os pacientes com fibrose cística. Dentre eles, destacam-se:

Melhora da função pulmonar: O tratamento ajuda a normalizar a produção e eliminação do muco das vias respiratórias, reduzindo a inflamação e melhorando a função pulmonar. Melhora do estado nutricional: A fibrose cística afeta a absorção de nutrientes pelo organismo, o que pode levar a desnutrição. A terapia tripla auxilia no melhor aproveitamento dos nutrientes, contribuindo para uma melhor nutrição e saúde geral. Redução das internações hospitalares: Com a melhora da função pulmonar e do estado nutricional, os pacientes tendem a ter menos complicações respiratórias e gastrointestinais, o que reduz a necessidade de internações hospitalares. Retirada da fila de transplantes: A terapia tripla pode ser uma alternativa eficaz para evitar a necessidade de transplante de pulmão, possibilitando uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

Indicação e Acesso ao Tratamento

O medicamento será indicado para pacientes com fibrose cística a partir dos seis anos de idade que possuam pelo menos uma mutação F508del no gene CFTR, uma das mutações mais comuns entre os pacientes com a doença. Estima-se que aproximadamente 1,7 mil pessoas sejam elegíveis para esse tratamento no Brasil, de acordo com o Registro Brasileiro de Fibrose Cística.



Com a inclusão do tratamento no SUS, o Ministério da Saúde elimina a necessidade de judicialização para o acesso aos medicamentos, uma vez que foi possível garantir um valor compatível para a compra dos mesmos. Dessa forma, o uso racional de tecnologias é a melhor forma de garantir o direito à saúde e ao tratamento adequado para todos os pacientes.

A Fibrose Cística: Uma Doença Genética Grave

A fibrose cística é uma doença genética grave que afeta principalmente os sistemas respiratório e digestivo. Ela é caracterizada pelo excesso de produção de muco espesso nos pulmões, o que leva a quadros frequentes de inflamação bronquial e infecções pulmonares. Além disso, essa secreção anormal também pode comprometer a função do pâncreas e de outros órgãos do trato digestivo.

A nova terapia tripla atua diretamente na normalização da produção e eliminação do muco das vias respiratórias, diminuindo a inflamação e melhorando a função pulmonar dos pacientes com fibrose cística. Essa abordagem terapêutica inovadora tem o potencial de reduzir as exacerbações e infecções recorrentes, proporcionando uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

Tratamento pelo SUS elimina necessidade de Judicialização

A inclusão da terapia tripla elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor no SUS representa um avanço significativo no tratamento da fibrose cística no Brasil. Os benefícios dessa nova tecnologia são inegáveis, com melhorias na função pulmonar, estado nutricional e redução das internações hospitalares. Além disso, o acesso a esse tratamento de forma gratuita pelo SUS elimina a necessidade de judicialização e garante o direito à saúde para todos os pacientes.

É fundamental que a sociedade continue conscientizando-se sobre a fibrose cística e apoiando iniciativas que visem melhorar o diagnóstico precoce, o tratamento e a qualidade de vida dos pacientes. A fibrose cística é uma doença séria, mas com avanços como a terapia tripla, podemos oferecer esperança e melhores perspectivas para todos aqueles que convivem com essa condição.