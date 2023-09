Novo vídeo mostra roubo de carro descarado em Chicago sob a mira de uma arma

Imagens de vigilância, obtidas pelo Daily Mail, captam o momento em que um homem sentado num carro estacionado é alvo de agressores armados que chegam em dois outros veículos e o bloqueiam num cruzamento no dia 2 de setembro.

O homem tenta fugir, mas está preso. Um suspeito sai correndo do carro, apontando a arma para o motorista. Homens armados do segundo veículo saltam e convergem também para o motorista.

Você não consegue ouvir o que está sendo dito, mas é provável que os suspeitos estejam ordenando que o homem dê o fora do carro para que possam roubá-lo.

E eventualmente é isso que acontece. Os bandidos vão embora em seus carros, assim como aquele que acabaram de roubar do motorista, deixando-o de bruços no meio da rua.

Os roubos de carros têm sido um problema constante na Windy City, disparando no início da pandemia. O CPD criou uma força-tarefa para resolver o problema, e o número de roubos de carros diminuiu recentemente. No entanto, com cenas como esta, mostra que há muito mais trabalho a ser feito.