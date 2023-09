Novos preços foram divulgados pela ANP; confira

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou os dados referentes aos preços médios da gasolina e do etanol nos postos de combustíveis do Brasil. Segundo o levantamento, houve uma queda no preço médio da gasolina comum, enquanto o valor médio do etanol hidratado permaneceu estável. A pesquisa considerou os preços praticados na semana de 10 a 16 de setembro de 2023.

Preço Médio da Gasolina

De acordo com a ANP, o preço médio da gasolina na última semana foi de R$ 5,84 por litro. Esse valor representa uma queda de 0,34% em relação à semana anterior, quando o preço médio era de R$ 5,86. Vale ressaltar que esse valor é apenas uma média e que os preços podem variar de acordo com a região e o posto de combustível.

É importante também destacar que o preço máximo encontrado nos postos foi de R$ 7,62. Essa grande diferença entre o preço mínimo e o preço máximo mostra como é importante pesquisar e comparar os preços antes de abastecer.

Preço Médio do Etanol

Já o preço médio do etanol apresentou uma queda um pouco maior em relação à semana anterior. Segundo a ANP, o preço médio do etanol foi de R$ 3,64 por litro na última semana, o que representa uma redução de 0,55%. É importante ressaltar que, assim como no caso da gasolina, os preços do etanol podem variar de acordo com a região e o posto de combustível.

O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 6,47 por litro. Essa grande variação de preços também indica a importância de pesquisar e comparar antes de abastecer com etanol.

Variação por Estado

Ao analisar os preços médios por estado, observa-se uma grande variação nos valores praticados. O Acre foi o estado com o maior preço médio de revenda da gasolina comum, atingindo o valor de R$ 6,76 por litro. Já o Amapá se destacou no preço médio do etanol, seguido por Rondônia. É importante ressaltar que esses valores são uma média e podem variar dependendo da região e dos custos de distribuição.

Diesel e Gás de Cozinha

Além dos preços da gasolina e do etanol, a ANP também divulgou os valores médios do Diesel S10 e do GLP, conhecido como gás de cozinha. O preço médio do Diesel S10 teve um leve aumento de 0,32% em relação à semana anterior, atingindo o valor de R$ 6,20 por litro. Já o GLP teve uma variação mínima, passando de R$ 100,85 para R$ 100,87 para o botijão de 13 quilos.

Os preços da gasolina e do etanol nos postos de combustíveis do Brasil apresentaram variações na semana analisada. Enquanto o valor médio da gasolina teve uma leve queda, o preço do etanol permaneceu praticamente estável. Essas variações podem ser influenciadas por fatores como o preço do petróleo no mercado internacional, a oferta e demanda desses combustíveis e os custos de distribuição. É importante que os consumidores estejam atentos aos preços praticados em sua região e busquem alternativas mais econômicas na hora de abastecer seus veículos.