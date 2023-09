NOVOS RECURSOS! WhatsApp lança novas ferramentas de formatação de texto

O WhatsApp lança novas ferramentas de formatação de texto, além do negrito, itálico e tachado. Assim, o objetivo do aplicativo é aprimorar a experiência do usuário e oferecer mais recursos para o envio de mensagens.

São três novos recursos que permitem a edição dos textos, que é o código, a lista e as melhorias na citação. Portanto, veja a seguir como pode usá-los e qual o objetivo de cada um.

WhatsApp lança novas ferramentas de formatação de texto

O aplicativo lançou três novas opções de formatação de texto para facilitar a comunicação. Assim, o primeiro é o código, feito para que programadores e outros profissionais da área de tecnologia pudessem enviar trechos de códigos sem que eles quebrem ao serem enviados por mensagens no WhatsApp.

A segunda é a lista, que permite ao usuário fazer listas numeradas ou com marcadores. Então, tem como foco deixar mais intuitiva e fácil a geração dessas listas. Por fim, também foram feitas melhorias na citação. Dessa forma, permite citar o texto de outra mensagem, mas com a possibilidade de destacar uma parte do texto.

Hoje em dia o app já possui uma ferramenta similar, mas o WhatsApp lança novas ferramentas de formatação de texto e aprimoram as existentes. Ou seja, desejam aumentar a gama de oferta aos clientes.

As novas ferramentas já estão disponíveis?

Por enquanto as opções de formatação de texto ainda estão sendo testadas. Logo, não há uma previsão de data para que aconteça o lançamento oficial. Mas, fique atento aos anúncios da empresa, que em breve devem falar sobre a mudança.

Vale ainda lembrar que é essencial que você mantenha seu aplicativo sempre atualizado, dessa forma, evita que perca qualquer tipo de atualização ou novidade no WhatsApp. Afinal, a plataforma está sempre buscando melhorias para os seus clientes.



WhatsApp lança novas ferramentas de formatação de texto, mas qual a importância?

Com a notícia de que o WhatsApp lança novas ferramentas de formatação de texto, alguns usuários querem entender qual a importância dessa mudança. Então, de modo geral, a empresa busca oferecer e garantir novas e boas experiências para atrair e manter seus usuários.

No caso das ferramentas de formatação, além de agradar os usuários, a empresa também está dando atenção aos profissionais da tecnologia, por exemplo, os programadores. Isso porque, o WhatsApp se tornou um grande aliado para o campo de trabalho e ter as funções certas vão potencializar seu uso.

Ao permitir o compartilhamento de códigos sem o risco de quebra, aumenta as chances desse perfil de usuário ficar no WhatsApp e também de aumentar seu tempo de uso no aplicativo.

As ferramentas de edição de texto no WhatsApp

Hoje em dia o WhatsApp já possui algumas formas de editar o texto, para destacar algumas partes. Então, confira a seguir o que deve usar:

Para negrito, escreva os termos entre asteriscos, por exemplo, *bom dia*;

O itálico é feito com underline, assim, _bom dia_;

Já o tachado, que é uma linha que corta a palavra, é feito com o til, por exemplo, ~bom dia~;

Para fazer o negrito e itálico junto você deve usar o underline e o asterisco, assim, _*bom dia*_;

Por fim, tem o monoespaço, que você deve usar “`, por exemplo, “`bom dia“`.

Vale destacar que esses não são os novos recursos do WhatsApp, esses já existem há algum tempo e estão disponíveis para todos os usuários do aplicativo, para destacar mensagens e informações.

O WhatsApp lança novas ferramentas de formatação de texto para aumentar ainda mais a sua gama de recursos e permitir que os usuários possam editar suas mensagens no app.

WhatsApp lança novas ferramentas de formatação de texto: saiba como usar

Se o seu celular for um android, além de usar os caracteres para formatar o conteúdo, você ainda pode selecionar a palavra, clicar nos três pontinhos e escolher a formatação personalizada.

Já se seu aparelho for um iPhone, além dos caracteres, você pode selecionar a palavra e clicar na seta próximo da opção de colar. Então, clique em B/U, para abrir as opções e poder formatar seu texto com facilidade.

Com esses recursos, somados aos novos que vão ser lançados pela plataforma, os usuários podem formatar seus textos e destacar mensagens. Aliás, é uma ótima opção para quem usa a ferramenta como fonte de trabalho ou estudos, porque pode chamar a atenção para algo que for mais importante.