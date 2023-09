NSYNC, Backstreet Boys e Destiny’s Child não estão em negociações para apresentação no Super Bowl LVIII

Os fãs têm pensado que os antigos grupos *NSYNC, Backstreet Boys e Destiny’s Child subirão ao palco no Super Bowl deste ano… Acontece que isso não vai acontecer.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… apesar dos rumores de que as três bandas musicais icônicas do passado unirão forças para o Super Bowl LVIII em Las Vegas, simplesmente não é o caso.