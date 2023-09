NSYNC lança oficialmente nova música ‘Better Place’, Fans Go Nuts Over ‘Trolls’ Track

*A nova música do NSYNC, “Better Place”, foi oficialmente lançada para o mundo desfrutar… e os fãs estão enlouquecendo com a primeira faixa ouvida do grupo em mais de 20 anos.

A música da boy band foi lançada oficialmente online na quinta-feira, feita para o filme “Trolls Band Together”. Como informamos, um teaser da música estreou há algumas semanas, mas as pessoas podem ter a experiência completa agora… e o consenso é que é um sucesso absoluto.

Os fãs têm elogiado a faixa desde que ela foi lançada… um disse que “fica melhor a cada audição” e outro disse que está adorando cada segundo dela – incluindo “a voz de JC, especialmente os improvisos 😍😍😍”.

Alguns apontaram um trecho da música que não lhes agrada – a faixa é creditada como *NSYNC dar Justin Timberlake.

Obviamente, Justin – uma das estrelas da franquia “Trolls” – faz parte do *NSYNC, mas os fãs viram a separação como um sinal de que JT não estava de volta com eles.

Uma fonte com conhecimento direto disse ao TMZ… o motivo pelo qual Justin foi creditado separadamente é estritamente para fins de algoritmo. Disseram-nos que porque Justin é o único que lançou sucessos na era do streaming, foi decidido colocar seu nome ao lado do grupo.

Fontes dizem que foi ideia de Justin ter JC Chasez, Lance baixo, Chris Kirkpatrickdar Joey Fatone na música com ele… como fica claro no vídeo do BTS deles se divertindo juntos no estúdio.

