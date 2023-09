NSYNC não tem planos de turnê ou novo álbum, adorei se reunir no VMAs

*Os fãs do NSYNC já estão ansiosos por uma turnê mundial ou um novo álbum do grupo após sua reunião no VMAs… mas isso simplesmente não vai acontecer, descobriu o TMZ.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… apesar do reunião icônica do grupo Terça à noite, eles não têm planos de fazer turnê, fazer residência, álbum ou qualquer outra reunião pop-up.



12/09/23 MTV

Depois do VMA, nos disseram aos companheiros de banda Justin Timberlake, Joey Fatone, JC Chasez, Lance baixodar Chris Kirkpatrick – junto com sua equipe administrativa e amigos próximos – todos foram jantar no Ambra em Nova York… que era um grupo de cerca de 50 pessoas.

Nossas fontes dizem que todos tiveram conversas e risadas incríveis durante o jantar, que teve um cardápio com o nome da banda. Disseram-nos que todos estavam felizes por estar de volta ao mesmo teto tantos anos depois.

Aliás, confirmamos os rumores de que o grupo participará de uma música do próximo filme, “Trolls Band Together”… que se concentra no personagem de Justin Timberlake se reunindo com seus 4 irmãos que fizeram parte de uma boy band no passado – bastante meta.

Então pode não haver um álbum, mas pelo menos uma nova música estará disponível em breve!