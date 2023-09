NUBANK acaba de divulgar VAGAS DE EMPREGO e não precisa de Experiência. Grande Oportunidade

Nubank, a inovadora fintech brasileira, está novamente abrindo portas para estudantes que desejam iniciar a sua carreira profissional. A segunda edição do Estágio Nubank já está com inscrições abertas. Há também vagas de Emprego. Neste artigo, vamos explorar os detalhes do programa, os benefícios oferecidos, o processo de seleção, entre outras informações relevantes.

Conhecendo o Nubank

Fundado em 2013, o Nubank tem revolucionado o mercado financeiro com sua abordagem centrada no cliente e soluções tecnológicas inovadoras. Com uma forte presença no Brasil e expansão para outros países da América Latina, o Nubank tem se destacado como uma das principais fintechs do mundo.

Quem pode se candidatar nas Vagas Nubank?

O programa de estágio do Nubank é voltado para estudantes de qualquer área de formação, que estejam matriculados em uma universidade brasileira e com previsão de conclusão entre dezembro de 2025 e julho de 2026.

Os candidatos devem residir no estado de São Paulo e ter disponibilidade para estagiar no modelo de trabalho híbrido do Nubank, com uma carga horária de 30 horas semanais.

A experiência prévia no mercado de trabalho e o domínio do inglês não são requisitos obrigatórios, mas o nível intermediário de inglês é desejável devido à natureza global da empresa.

Benefícios do Estágio Nubank

Os estagiários do Nubank são contemplados com diversos benefícios, incluindo vale transporte, vales refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, além de uma bolsa-auxílio.



Além disso, os estagiários têm a oportunidade de aprender na prática, interagindo em equipes multiculturais e trilhando um caminho de desenvolvimento profissional com o suporte de profissionais experientes.

Processo Seletivo do Estágio Nubank

O processo seletivo é composto por quatro etapas eliminatórias, começando com as inscrições que ocorrerão entre os dias 04 e 13 de setembro de 2023.

Na inscrição, além de fornecer suas informações pessoais, os candidatos devem indicar sua área de preferência, que pode incluir:

Finanças

Controladoria e Impostos

Gestão de Riscos

Compliance

Jurídico

Auditoria

Em seguida, os candidatos que cumprirem os critérios da vaga avançam para a etapa de testes online, seguida de uma dinâmica em grupo que simula o dia a dia de trabalho no Nubank.

A última etapa consiste em entrevistas com líderes e RH do Nubank, abordando tópicos de carreira e outros aspectos técnicos relacionados à vaga.

Inscrições para o Estágio Nubank

Se você está interessado em participar e cumpre com os requisitos esperados pelo programa, você pode se inscrever no site do Programa de Estágio Nubank até o dia 13 de setembro de 2023.

Oportunidades de Emprego no Nubank

Além do programa de estágio, o Nubank também oferece diversas oportunidades de emprego em várias áreas. Para ficar por dentro das vagas disponíveis, você pode acessar o site oficial do Nubank e verificar as posições abertas. No momento há 12 vagas de emprego Abertas.

Como é trabalhar no Nubank?

Trabalhar no Nubank é fazer parte de uma cultura de inovação e colaboração. A empresa oferece um ambiente de trabalho dinâmico, com oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

Dicas para se destacar no processo seletivo do Nubank

Para se destacar no processo seletivo, é importante demonstrar proatividade, curiosidade e adaptabilidade. Além disso, mostrar conhecimento sobre a empresa e o setor financeiro pode contar pontos a seu favor.