Nubank CANCELA cartões de crédito e brasileiros entram em CHOQUE

O Nubank é um banco digital brasileiro, o qual se tornou um dos maiores do mundo, passando dos 80 milhões de clientes espalhados pela América Latina. No entanto, uma notícia dada nesta quinta-feira (31) deixou muitos clientes da instituição financeira com medo. Isso porque foi confirmado que o banco está cancelando cartões de crédito.

Sendo assim, segundo informações do Seu Crédito Digital, diversos clientes do Nubank relataram que tiveram seus cartões de crédito cancelados sem aviso prévio. Além disso, o portal Reclame Aqui também registrou relatos de clientes, os quais afirmaram que o cancelamento dos cartões ocorreu após atrasos no pagamento da fatura.

No entanto, muitos relatos também afirmaram que, mesmo após o pagamento da fatura atrasada, não foi possível recuperar o cartão de crédito do Nubank. Dessa forma, os clientes do banco digital devem ficar atentos, mantendo uma boa relação com a empresa para evitar cortes deste tipo.

Cartão de crédito do Nubank

O cartão de crédito do Nubank oferece diversos benefícios para os clientes, desde coisas básicas como parcelamento de compras, até inovações como o Pix no crédito. Confira a seguir:

Isenção de anuidade: o cartão de crédito do Nubank não cobra taxas para sua contratação;

não cobra taxas para sua contratação; Cartão virtual: essa modalidade de cartão fornece maior segurança para compras online;

Cartão adicional: é possível gerar um cartão de crédito adicional ao original, o qual compartilha o mesmo limite com outro usuário;

Carteira digital: o cartão de crédito do Nubank permite o armazenamento de dados em carteiras digitais, como Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

Pix no crédito: o cartão oferece a possibilidade de realizar um Pix (Transferência instantânea) no crédito, o qual utiliza do mesmo limite e conta com opção de parcelamento em até 12 vezes;

Parcelamento de compras: o cartão do Nubank também oferece a opção de parcelamento de compras, assim como todo cartão de crédito.

Cashback do Ultravioleta

Além do cartão de crédito convencional, o Nubank também oferece um cartão premium aos seus clientes, chamado de Ultravioleta. No entanto, esse cartão possui anuidade, exigindo o pagamento de R$ 49 todos os meses, a qual pode ser isenta se as compras no crédito atingirem ao menos R$ 5 mil, ou se o cliente possuir pelo menos R$ 50 mil investidos no banco.



Apesar da questão da anuidade, o Ultravioleta oferece vantagens, como o sistema de cashback (dinheiro de volta). “O cashback do Nubank Ultravioleta é simples de entender, pode ser usado de várias formas e cresce a 200% do CDI”, informa o banco digital em seu blog.

Além disso, o cartão também conta com outros benefícios exclusivos, como seguros especiais de viagem e as vantagens de um Mastercard Black. Com relação ao cashback, o Ultravioleta retorna ao usuário 1% do valor de todas as compras realizadas na função crédito, sendo que esse valor nunca expira.

Para exemplificar, caso o cliente do Nubank detentor do cartão Ultravioleta realize uma compra de R$ 200 no crédito, irá receber R$ 2 de cashback. Com isso, esse dinheiro já começa a crescer a 200% do CDI.

Por fim, o cliente Nubank pode escolher como deseja utilizar o valor obtido através do cashback do Ultravioleta. As possibilidades são: deixar o valor rendendo, transferir para a conta do banco digital, transformá-lo em milhas na Smiles ou investir na Nu invest.