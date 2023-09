Nubank comunica sobre transação milionária e valor IMPRESSIONA; Veja quanto

O Nubank, renomado banco digital brasileiro, anunciou na segunda-feira, 25 de setembro, um aumento significativo no empréstimo concedido pela IFC, o braço financeiro do Banco Mundial, para impulsionar suas operações na Colômbia. O montante inicial de US$ 150 milhões, divulgado em janeiro deste ano, foi ampliado para impressionantes US$ 265,1 milhões.

Essa expansão substancial dos recursos é fruto da subscrição suplementar realizada pelo sindicato de empréstimos “B”, composto por bancos comerciais. A fintech, entretanto, optou por não revelar os nomes das instituições de grande porte envolvidas na transação, mantendo a confidencialidade do acordo.

O Nubank tem se destacado como um dos principais protagonistas no setor de serviços financeiros digitais na América Latina, com a Colômbia sendo um dos seus mercados-alvo estratégicos. A injeção adicional de capital proveniente da IFC e dos bancos comerciais fortalece ainda mais a posição da empresa na região e proporciona oportunidades adicionais de crescimento e desenvolvimento.

Investimento deve acelerar o crescimento do banco digital

O Nubank anunciou que o aporte financeiro recém-adquirido será fundamental para acelerar o crescimento operacional da empresa na Colômbia, ao mesmo tempo em que promoverá a expansão do acesso aos serviços financeiros no país. Nos últimos 10 meses, o banco digital já distribuiu mais de 300 mil cartões de crédito na região.

Marcela Torres, diretora-geral do Nu Colômbia, que assumiu o cargo há cerca de três meses, enfatizou o impacto positivo da empresa na economia colombiana: “Somos o primeiro cartão de crédito para 30% dos nossos clientes. Estamos presentes em 100% dos estados da Colômbia. Temos certeza de que nosso impacto continuará crescendo nos próximos anos.”

Essa declaração ressalta o compromisso do Nubank em democratizar o acesso aos serviços financeiros e expandir seu alcance para atender às necessidades de uma população diversificada na Colômbia. A fintech tem se esforçado para oferecer soluções financeiras inovadoras e acessíveis a uma ampla gama de consumidores.

O investimento adicional da IFC e do sindicato de empréstimos B, composto por bancos comerciais, coloca o Nubank em uma posição ainda mais forte para continuar expandindo sua presença na Colômbia e ampliando sua oferta de produtos e serviços, beneficiando assim os consumidores locais e contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. O futuro promissor da fintech na Colômbia está cada vez mais consolidado.



Nubank alcança marca de 700 mil clientes na Colômbia

De acordo com informações disponibilizadas pelo Nubank, com pouco mais de dois anos de operação na Colômbia, a fintech já conquistou a impressionante marca de mais de 700 mil clientes no país. Hoje o banco digital atende a comunidades em mais de 80% dos municípios colombianos.

O rápido crescimento do Nubank na Colômbia é notável, pois quase 1 em cada 10 adultos no país se candidatou para se tornar cliente do banco digital. Os números demonstram uma demanda significativa por serviços financeiros acessíveis.

David Vélez, CEO e fundador do Nubank, comentou sobre o sucesso da empresa na Colômbia: “O crescimento que vimos na Colômbia superou nossas expectativas mais ambiciosas. Este empréstimo reflete a confiança das instituições de toda a região em nosso modelo de negócio e potencial de crescimento.”

O Nubank está posicionado como um líder no fornecimento de serviços financeiros digitais na América Latina, oferecendo soluções que promovem a inclusão financeira e a facilidade de acesso aos serviços bancários. A empresa continua atraindo a atenção de investidores e clientes todos os dias.