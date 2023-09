Nubank EMITE ALERTA após prejuízo de MILHÕES de clientes

O Nubank, neste momento, está entre as principais organizações financeiras do Brasil. Um mínimo de 77 milhões de usuários utiliza os serviços dessa fintech diariamente. Devido a essa ampla popularidade, há indivíduos mal-intencionados que tentam se beneficiar da reputação do banco.

Dessa forma, acabam perpetrando fraudes, e uma das mais frequentes é conhecida como a “ligação falsa”. Vamos agora analisar o modus operandi desse tipo de estelionato com o nome do Nubank e discutir medidas preventivas eficazes.

Nubank só liga em situações específicas

Criminosos têm usado diversas artimanhas para encontrar novas vítimas. Recentemente, uma fraude que ganhou destaque é realizada por meio de chamadas telefônicas, empregando técnicas de engenharia social. Importante notar que, em condições normais, o Nubank raramente entra em contato com seus clientes por telefone, com exceção de situações específicas.

A empresa esclareceu que as ligações aos clientes acontecem principalmente quando há necessidade de renegociar dívidas. Portanto, essas comunicações telefônicas ocorrem, por exemplo, quando o cliente se torna inadimplente, deixando de quitar faturas do cartão de crédito, empréstimos ou outras pendências financeiras.

Essas chamadas frequentemente são realizadas por agências de cobrança que mantêm parceria com a fintech. Através dessas agências, os atendentes oferecem soluções de pagamento personalizadas, adaptadas às circunstâncias de cada cliente. Além das chamadas telefônicas, o Nubank também pode entrar em contato por meio de mensagens no WhatsApp ou SMS.

É importante estar ciente de que, se porventura você estiver em atraso, as agências parceiras podem ligar para você, apresentando planos de pagamento especiais, levando em consideração o valor da dívida e sua situação financeira atual, como esclarecido pelo Nubank. Portanto, ao receber tais comunicações, é essencial estar vigilante para garantir que elas sejam legítimas e não cair em golpes fraudulentos.

Como saber se a ligação é verdadeira?



Nas chamadas efetuadas pela instituição ou por seus parceiros, é prática comum que o atendente solicite que o cliente forneça informações pessoais, como nome, os três primeiros dígitos do CPF e a data de nascimento. Essa é uma medida padrão para confirmar a identidade do cliente. Portanto, esses são os únicos dados que um atendente legítimo do banco irá solicitar.

É fundamental compreender que nunca deverá ser requisitado que você compartilhe suas senhas, códigos PIN, códigos de autenticação ou números do cartão de crédito durante essas chamadas. Além disso, de acordo com a política do banco, durante as ligações, não será solicitado que os clientes baixem outros aplicativos em seus dispositivos móveis, realizem transferências de dinheiro ou efetuem pagamentos

Se um suposto atendente solicitar o seu CPF completo ou pedir informações adicionais, é aconselhável encerrar a chamada imediatamente. Em seguida, entre em contato com o banco para relatar a situação. Você deve fazer isso por meio dos canais de atendimento oficiais, que incluem:

Chat no aplicativo Nubank;

E-mail;

Perfis oficiais nas redes sociais;

Número de telefone oficial.

Por fim, é uma boa prática verificar se o acordo proposto pelo parceiro está disponível no seu aplicativo do roxinho. Isso ocorre porque as propostas geradas por terceiros também podem ser visualizadas no aplicativo.

Caso encontre alguma informação que não corresponda ao que foi dito pelo atendente, entre em contato diretamente com a instituição. Para mais informações, consulte o Blog Nubank.

Dicas para não cair em golpes

Aqui estão algumas dicas adicionais para evitar cair em golpes:

Confira os dados – Antes de fazer um pagamento, verifique cuidadosamente os dados, como números de conta e valores;

Desconfie de origens duvidosas – Evite fazer pagamentos com origens duvidosas, como boletos não reconhecidos ou PIX para desconhecidos;

Evite atender ligações de estranhos – Não atenda ligações de números desconhecidos ou suspeitos;

Não transfira dinheiro para desconhecidos – Evite transferir dinheiro para pessoas que você não conhece pessoalmente;

Use senhas diferentes – Tenha senhas diferentes para cada aplicativo bancário e mantenha-as seguras;

Nunca compartilhe senhas por SMS ou ligação – Nunca compartilhe suas senhas de aplicativos bancários por SMS, ligação ou qualquer outro meio de contato suspeito.

Seguir essas medidas de segurança pode ajudar a proteger suas informações financeiras e reduzir o risco de cair em golpes bancários. A vigilância constante é fundamental para manter sua segurança financeira.

Lembre-se sempre de manter uma atitude de desconfiança em relação a pedidos ou mensagens inesperadas, seja em nome do Nubank ou não. E faça isso especialmente se for algo que envolve dinheiro ou informações pessoais. Verifique a autenticidade das solicitações antes de agir, compartilhe informações sobre golpes com amigos e familiares para ajudá-los a se proteger também. A educação e a conscientização são ferramentas poderosas na prevenção de golpes online.