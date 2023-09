NUBANK inova e anuncia parceria com Universidades

O Nubank, fundado em 2013, é uma fintech que tem como objetivo devolver às pessoas o controle financeiro de suas vidas. Por meio de um aplicativo fácil de usar, intuitivo e gratuito, o Nubank oferece soluções inovadoras para mais de 80 milhões de clientes no Brasil. Com base em conhecimentos em tecnologia, inovação e design, a empresa busca resolver os problemas cotidianos de seus usuários e oferecer serviços financeiros de qualidade.

O Projeto NuFuturo: Parceria com Universidades Federais

Para continuar inovando e desenvolvendo pesquisas na área de tecnologia, o Nubank criou o projeto NuFuturo. Essa iniciativa consiste em uma parceria entre a empresa e universidades federais brasileiras, com o objetivo de promover a troca de conhecimento e a produção mútua de conhecimento acadêmico.

O NuFuturo é um projeto de aceleração de inovação em tecnologia, que reúne a experiência do Nubank com a produção de pesquisa feita em polos renomados, como as universidades federais. O projeto busca ampliar o impacto positivo que o Nubank tem na vida das pessoas, compartilhando o conhecimento desenvolvido ao longo dos anos e promovendo a troca de informações.

As primeiras universidades a participarem do projeto são a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Essas instituições foram escolhidas devido ao grande potencial de talentos em suas regiões, além do objetivo de diversificar os investimentos do Nubank para além do eixo Sudeste.

Como Funciona o NuFuturo?

O NuFuturo cria ecossistemas nas universidades participantes, levando um pouco do Nubank para os estudantes e professores. Para isso, foram construídos laboratórios imersivos nas universidades, que facilitam o desenvolvimento dos projetos e o encontro dos grupos de estudo.

No dia a dia do NuFuturo, os times de negócio do Nubank enviam ideias de projetos com potencial de desenvolvimento junto às universidades. Os estudantes são divididos em grupos interdisciplinares e são responsáveis por diferentes funções na gestão desses projetos.

Com base na metodologia ágil, os projetos são desenvolvidos em etapas, com medição de resultados a cada sprint. O ambiente do NuFuturo é marcado pela troca de conhecimento, feedbacks e cooperação entre todos os envolvidos.



Universidades Participantes

No momento, o Nubank firmou parceria com duas universidades da região Nordeste do Brasil: a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Essa escolha faz parte da estratégia do Nubank de descentralizar os investimentos sociais privados do eixo Rio-São Paulo e reconhecer outras potencialidades do país.

Participantes do NuFuturo

O NuFuturo conta com a participação de alunos e professores de graduação e pós-graduação das universidades parceiras. Desde o anúncio do projeto, quase 300 alunos se candidataram às vagas disponíveis. Uma comissão formada por órgãos técnicos das universidades realizou um processo seletivo e escolheu 41 alunos para participarem do NuFuturo.

Durante a seleção, foi levado em conta a reserva de 50% das vagas para pessoas pretas e pardas e mulheres, seguindo critérios estabelecidos. Cada participante selecionado recebe uma bolsa de pesquisa mensal no valor de R$1,2 mil durante o programa, que tem duração prevista de 18 meses.

Projetos em Desenvolvimento

Atualmente, o NuFuturo possui quatro projetos em fase de desenvolvimento. Esses projetos abordam temas relevantes, como gestão de finanças pessoais, desenvolvimento de ferramentas para simplificar a vida financeira das pessoas e segurança da informação.

Universidades federais

