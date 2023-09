Nubank libera cartão de crédito para MENOR DE IDADE? Entenda tudo!

Ter um cartão de crédito pode trazer muitas vantagens para o seu dia a dia. Um dos principais benefícios desse serviço está na comodidade e segurança que ele oferece, uma vez que você não precisa andar com dinheiro em espécie.

Alguns cartões também fornecem programas de recompensas e milhas, o que faz com que o cliente possa trocar os seus pontos por milhas ou outros prêmios. Além disso, utilizar o seu cartão com frequência e fazer o pagamento em dia contribui para o aumento do score de crédito.

Todos esses benefícios podem ser aproveitados por milhares de brasileiros. No entanto, quem é menor de idade pode ter maior dificuldade para conseguir o próprio cartão de crédito. Isso porque uma das principais exigências das instituições para a aprovação é ter mais de 18 anos.

No entanto, o Nubank é uma das instituições que não deixam de acolher quem é menor de idade, de forma a também tê-los em sua carteira de clientes. Dessa forma, concede um serviço específico para a faixa etária.

A seguir, confira a matéria na íntegra e entenda como funciona o cartão de crédito do Nubank, as suas vantagens e se quem é menor de idade realmente pode fazer a solicitação.

Como funciona o cartão de crédito do Nubank?

O Nubank é uma conta digital que oferece diversos benefícios para os seus clientes. Além de garantir uma conta totalmente livre de taxas, também possui o cartão de crédito da conta digital.

O cartão do Nubank também é livre de anuidade. Os seus clientes podem fazer a solicitação diretamente pelo aplicativo ou site da instituição.



Confira as vantagens do cartão de crédito do Nubank:

Controle simples e transparente dos gastos em tempo real;

Livre de tarifa ou anuidade;

Descontos ao antecipar as parcelas;

Possibilidade de bloquear e desbloquear o cartão, pedir aumento de limite e mudar sua data de vencimento pelo aplicativo;

Controle do limite pelo app;

Pagamento por aproximação.

Afinal, menor de idade pode pedir cartão de crédito do Nubank?

A solicitação do cartão de crédito do Nubank é exclusiva para quem tem acima de 18 anos. Nesse sentido, quem é menor de idade não consegue aprovação desse serviço na instituição.

No entanto, eles não ficam de fora da lista de clientes do Nubank. Isso porque quem tem menos de 18 anos consegue abrir uma conta na fintech e aproveitar todos os benefícios dos seus serviços digitais.

O objetivo da instituição é integrar os adolescentes na vida financeira, começando dentro da sua casa. Para isso, irão precisar da ajuda dos seus pais. Confira o que é preciso para solicitar a conta Nubank para menor de idade:

Ter entre 10 e 17 anos;

O pai ou a mãe serem clientes do Nubank;

Ter um smartphone compatível com o aplicativo do Nubank.

Como fazer a abertura da conta Nubank para menor de 18 anos?

O processo de abertura da conta Nubank para menor de 18 anos é muito simples. O processo começa com os pais, que devem entrar no seu aplicativo e seguir o passo a passo:

Em primeiro lugar, selecione a opção ““Conta para menores de 18”, na aba “Descubra mais”, e clique em “Continuar”; Depois, insira as informações pessoais do seu filho(a) e o e-mail pessoal dele(a); Por fim, basta ler e aceitar o contrato da conta e escolher uma senha de 4 dígitos.

Após seguir esse passo a passo, o Nubank irá gerar um link, que deve ser compartilhado com o adolescente que será o titular da conta. Assim, ele deverá acessá-lo e baixar o aplicativo em seu celular. Depois, basta seguir as instruções da tela para se cadastrar no app.

É importante lembrar que a solicitação ainda passará por um processo de análise, que pode demorar um pouco mais do que a análise para conta de quem é maior de idade. Isso porque a instituição fará a análise de todos os cadastros (do jovem e dos pais).

Apesar de não ser possível adquirir o cartão de crédito do Nubank, após a aprovação o menor poderá aproveitar todos os benefícios da conta digital, incluindo as caixinhas com rendimento, função débito do cartão, transferência, Pix, recarga de celular e muitos outros serviços disponíveis no aplicativo.