Nubank oferece acesso à salas VIP em aeroportos para ESTES clientes; Veja quais

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do mundo, possuindo mais de 85 milhões de clientes espalhados entre Brasil, Colômbia e México. Sendo assim, a instituição financeira sempre está lançando novos produtos e serviços inovadores, buscando trazer benefícios e vantagens exclusivas aos seus correntistas.

Nesse sentido, o Nubank oferece para alguns de seus clientes um serviço que pode ser muito vantajoso em viagens. Trata-se das salas VIP da rede Lounge Key em aeroportos, que estão disponíveis para aqueles que possuem o Cartão Ultravioleta.

O Ultravioleta, para quem não conhece, é um cartão Premium oferecido pelo Nubank, que traz diversas vantagens exclusivas aos seus usuários. Dessa forma, os clientes que possuem esse cartão possuem acesso em todas as salas VIP da rede Lounge Key em mais de mil aeroportos espalhados pelo mundo.

Para isso, basta apresentar o cartão Ultravioleta, o cartão de embarque e pagar US$ 32 (equivalente a cerca de R$ 158 na cotação atual) para contar com os benefícios desta rede de salas VIP.

Benefícios das salas VIP

As salas VIP em aeroportos foram criadas com intuito de fornecer maior conforto e comodidade para quem está prestes a embarcar em um voo. Inicialmente, estas salas eram disponibilizadas para passageiros que pegavam voos com frequência na primeira classe, assim como na classe executiva.

No entanto, após um tempo essas salas começaram a contar com outras formas de acesso, como através de programas de fidelidade e cartões de crédito. Isso é o que ocorre com o cartão Ultravioleta do Nubank, que oferece acesso às salas VIP da Lounge Key.

Sendo assim, esses clientes do Nubank contam com benefícios como lanches e bebidas à vontade, e até mesmo bufês completos, com saladas, pratos quentes e sobremesas em salas mais exclusivas.



Além disso, esse cartão Nubank oferece acesso à sala VIP Lounge Mastercard Black, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Esta sala é reservada para viagens internacionais, e conta com área Kids, estações de trabalho, equipadas com pontos de energia para recarga de equipamentos eletrônicos, e espaço gourmet, com comidas e bebidas alcoólicas e não alcoólicas, além de acesso a Wi-Fi.

Outros benefícios do Cartão Nubank Ultravioleta

Como dito, o Nubank oferece um cartão premium aos seus clientes, chamado de Ultravioleta. No entanto, esse cartão possui anuidade, exigindo o pagamento de R$ 49 todos os meses, a qual pode ser isenta se as compras no crédito atingirem ao menos R$ 5 mil, ou se o cliente possuir pelo menos R$ 50 mil investidos no banco.

Apesar da questão da anuidade, o Ultravioleta oferece vantagens, como o sistema de cashback (dinheiro de volta). “O cashback do Nubank Ultravioleta é simples de entender, pode ser usado de várias formas e cresce a 200% do CDI”, informa o banco digital em seu blog.

Além disso, o cartão também conta com outros benefícios exclusivos, como seguros especiais de viagem e as vantagens de um Mastercard Black. Com relação ao cashback, o Ultravioleta retorna ao usuário 1% do valor de todas as compras realizadas na função crédito, sendo que esse valor nunca expira.

Para exemplificar, caso o cliente do Nubank detentor do cartão Ultravioleta realize uma compra de R$ 200 no crédito, irá receber R$ 2 de cashback. Com isso, esse dinheiro já começa a crescer a 200% do CDI.

Por fim, o cliente Nubank pode escolher como deseja utilizar o valor obtido através do cashback do Ultravioleta. As possibilidades são: deixar o valor rendendo, transferir para a conta do banco digital, transformá-lo em milhas na Smiles ou investir na Nu invest.