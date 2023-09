Nubank oferece seguro de celular para clientes; Veja como contratar

O Nubank é um banco digital brasileiro com mais de 85 milhões de clientes, espalhados entre Brasil, México e Colômbia. Visando atender as necessidades desses clientes, a instituição financeira oferece um serviço de seguro para celular, o qual promete proteger o smartphone contra eventuais problemas.

Sendo assim, os clientes que possuem o seguro de celular do Nubank possuem cobertura para danos acidentais, furto simples, furto qualificado e roubo. Confira a seguir o passo a passo de como contratar este serviço do banco digital:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS;

Em seguida, selecione a opção “$”, localizada no menu inferior do aplicativo;

Entre na seção “Seguros”;

Agora, toque em “Conhecer”, que aparece ao lado de “Seguro Celular”;

Selecione a opção “Simular agora”;

Escolha o tipo de cobertura desejada para o seguro e toque em “Continuar”. É importante destacar que o valor mensal irá variar de acordo com a cobertura selecionada;

Nesta etapa, o aplicativo do Nubank irá checar o IMEI do celular do usuário.

Clique na seta roxa e em seguida no botão “Continuar”;

Escolha a opção de pagamento, que pode ser cartão de crédito ou saldo da conta;

Por fim, leia as informações do seguro de celular do Nubank e toque em “Contratar seguro”.

Mais informações sobre o seguro de celular do Nubank

O seguro de celular do Nubank tem uma carência de 30 dias a partir da contratação do serviço. Desta maneira, durante este período o smartphone ainda não estará protegido pelo seguro. Para acionar o seguro existem três maneiras: pelo telefone 0800 608 6236, pelo e-mail meajuda@nubank.com.br ou pelo chat do aplicativo.

Após solicitar o serviço, o cliente do Nubank irá receber um link para pagamento, que pode ser feito por boleto ou através de cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Esta franquia tem como intuito o barateamento dos pagamentos mensais do seguro, e só deve ser paga caso o serviço seja acionado.

Sendo assim, se o cliente não acionar o seguro durante o período de 12 meses do contrato, não haverá cobrança da franquia. Além disso, quando o seguro é aprovado o cliente recebe um aparelho recondicionado igual ao que já possui. Caso não exista a disponibilidade de um modelo igual, uma lista de celulares similares será enviada para escolha.

O celular oferecido pelo seguro possui uma garantia de três meses. Segundo o Nubank, esses smartphones passam por um rigoroso controle de qualidade, funcionando da mesma maneira que um dispositivo novo.



Parceria com Uber

Recentemente o Nubank fez uma parceria com a Uber, um aplicativo de transportes amplamente utilizado no Brasil. Essa novidade promete facilitar o pagamento das corridas, com a possibilidade de utilização de crédito ou débito pelo aplicativo do banco.

Sendo assim, com a promessa de tornar o pagamento das viagens mais prático, o NuPay também oferece limite de crédito adicional em alguns casos. De acordo com o Nubank, ao pagar a viagem do Uber com o NuPay o cliente do banco tem uma chance de receber um limite extra naquela transação. Com isso, é possível realizar o pagamento no crédito sem consumir o limite do cartão.

No entanto, essa liberação de limite adicional não está disponível para todos os usuários. Isso porque o limite extra no crédito depende de um algoritmo, e está sujeito a análise de crédito por parte do Nubank, fazendo com que o processo seja diferente para cada cliente.