Nubank pode CANCELAR cartões e usuários devem ficar atentos; Veja os motivos

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do mundo, e um de seus principais serviços oferecidos é o cartão de crédito. O produto oferecido pela instituição financeira traz diversas vantagens para os usuários, no entanto, pode ser cancelado em algumas situações específicas.

É importante destacar que o Nubank não cancela nenhum cartão de forma automática, e informou que cada caso é tratado de maneira individual. Além disso, o banco afirma que o cliente sempre será avisado sobre a situação de seu cartão de crédito, e nenhuma atitude é tomada sem aviso prévio.

Sabendo disso, confira a seguir o motivo pelo qual o Nubank pode cancelar o cartão de crédito de seus clientes.

Por que o Nubank cancela os cartões de crédito?

Segundo o blog oficial do banco digital, o cancelamento de cartões de crédito dos clientes pode ocorrer por apenas um motivo. Sendo assim, isso ocorre quando o cliente atrasa o pagamento da fatura do cartão Nubank por longos períodos de tempo.

Segundo o blog da fintech: “Mas, antes disso acontecer de fato, o cliente será notificado algumas vezes até o bloqueio ser efetuado. Sendo assim, você não será pego de surpresa. O banco te avisará de sua situação com antecedência”.

Desta maneira, é muito importante que o cliente do Nubank pague suas faturas do cartão de crédito dentro do prazo previsto. Além disso, também existem outras situações que devem ser evitadas pelos usuários do cartão “roxinho”. Confira a seguir:

Não inserir o número do cartão em sites de jogos;

Não pagar a fatura do cartão com o próprio cartão de crédito do Nubank ;

; Não realizar movimentações fora do padrão de consumo.



O Nubank também pode realizar o bloqueio de cartões de crédito, o que ocorre de maneira muito mais frequente do que o cancelamento. Um dos motivos que leva ao bloqueio do cartão de crédito é uma movimentação suspeita na conta, como uma compra em altos valores.

Além disso, o Nubank também pode bloquear o cartão caso o atraso no pagamento da fatura tenha ocorrido há apenas alguns dias. Nestes casos, o aplicativo do banco irá mostrar a mensagem de cartão bloqueado, impossibilitando o acesso do usuário à informações do cartão e NuConta.

Estorno do Pix

Uma das funcionalidades que o aplicativo do Nubank oferece aos seus usuários é o estorno do Pix, que possibilita a devolução de valores que foram recebidos indevidamente. Confira a seguir o passo a passo:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank no celular, disponível para Android e iOS;

no celular, disponível para Android e iOS; Na página inicial, selecione a opção “Conta”;

Em seguida, deslize a tela em busca da opção “Histórico” e clique nela;

Agora, procure a transação Pix que deseja realizar o estorno;

Ao encontrá-la, clique na opção “Precisa fazer um reembolso?”;

Em seguida, insira o valor que deseja reembolsar, que pode ser o total do que foi recebido ou apenas uma parte, e clique na seta que indica a opção “Prosseguir”;

Por fim, toque novamente no campo “Reembolsar” e insira a senha de quatro dígitos do cartão que será solicitada. Com isso, a transação será concluída automaticamente.

Pronto! Ao final destes passos simples o usuário do aplicativo Nubank já consegue visualizar a confirmação do reembolso. Além disso, já será disponibilizado o comprovante dessa transação, que pode ser compartilhado através das redes sociais.