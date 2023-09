Em setembro de 2023, o Nubank, uma das instituições financeiras mais inovadoras do Brasil, alcançou um marco importante em sua trajetória ao receber uma nova classificação global da S&P Global Ratings. Essa avaliação, que foi concedida à Nu Holdings Ltd. (a empresa controladora do grupo Nubank) e à Nu Financeira S.A, elevou o Nubank à mesma categoria de algumas das principais instituições financeiras do Brasil e do país como um todo.

Nubank recebe Classificação Global de Crédito BB- da S&P Global Ratings

A classificação de crédito de uma empresa é uma medida crítica que reflete o grau de confiança que o mercado tem em sua capacidade de honrar seus compromissos financeiros. Em essência, é uma avaliação da solidez financeira e da perspectiva de crescimento de uma empresa.

Em suma, esta informação é de particular importância para investidores, pois uma classificação sólida sugere que a empresa é confiável e possui boas perspectivas futuras.

Dessa forma, a S&P Global Ratings, uma das principais agências classificadoras de risco de crédito do mundo, realiza análises abrangentes que abordam diversos aspectos, desde o cenário macroeconômico em que a empresa opera até suas características de negócios, situação financeira, governança e estrutura.

O relatório da S&P Global Ratings

De acordo com o relatório da S&P Global Ratings, a classificação BB- atribuída ao Nubank reflete uma melhoria significativa em suas métricas financeiras. Isso é atribuído ao forte crescimento da empresa e à melhoria de sua eficiência operacional.

Em setembro de 2022, o Nubank atingiu o ponto de equilíbrio no nível da holding e tem apresentado resultados cada vez mais robustos desde então.

Impacto no mercado



Com essa classificação internacional de BB-, o Nubank agora se equipara às maiores instituições financeiras e bancos do Brasil, bem como ao risco soberano do país.

Certamente, isso representa uma validação adicional da solidez da empresa aos olhos de seus clientes, reguladores e investidores.

Por que a classificação de crédito é importante?

A classificação de crédito de uma empresa desempenha um papel crucial na forma como ela é percebida pelo mercado. Isso pode impactar diretamente o negócio.

Desse modo, atraindo mais investidores, facilitando negociações favoráveis e estabelecendo relações importantes tanto no mercado brasileiro quanto no cenário global.

O relatório da S&P Global Ratings destacou que a perspectiva de crescimento do Nubank foi um dos principais fatores para a atribuição da classificação BB-.

Com uma base de clientes em constante expansão, atingindo a marca de 85 milhões de clientes na América Latina em julho, o Nubank demonstra uma estrutura de capital sólida e uma ampliação das fontes de financiamento.

O CEO do Nubank, David Vélez, fez uma declaração a respeito dessa conquista, enfatizando que a classificação da S&P Global Ratings reforça a visão de longo prazo da empresa e valida a solidez de seu modelo de negócio.

Em suma, ele também destacou que, atualmente, um em cada dois adultos brasileiros é cliente do Nubank, e que a empresa enxerga muitas oportunidades de crescimento em sua base de clientes.

Vélez ressaltou o enorme potencial de expansão do Nubank, visando torná-lo a conta principal dos brasileiros, apesar da ainda pequena participação de mercado em diversas verticais em comparação aos bancos tradicionais.

Evolução da classificação

Vale destacar que, em junho de 2023, a S&P já havia elevado a classificação local do Nubank Brasil de brAA para brAA+. Com o fortalecimento contínuo do grupo Nubank como um todo, a Nu Holdings agora recebeu sua primeira classificação global, sendo atribuída a mesma nota internacional BB- da entidade brasileira.

Desse modo, a conquista da classificação global BB- pela S&P Global Ratings é um marco significativo para o Nubank e demonstra a confiança no crescimento e na estabilidade financeira da empresa.

Isso não apenas reforça a posição do Nubank como uma das principais instituições financeiras do Brasil, mas também valida seu modelo de negócios inovador e seu compromisso com a satisfação do cliente.