NUBANK vai começar a cobrar taxas? Descubra

Nos últimos anos, temos testemunhado uma transformação significativa no setor financeiro, impulsionada pela chegada de empresas inovadoras e disruptivas. Um exemplo notável é o Nubank, que surgiu em 2013 com a missão de simplificar o sistema financeiro e devolver às pessoas o controle sobre seu dinheiro. Neste artigo, exploraremos em detalhes a conta do Nubank, suas funcionalidades, vantagens e como abrir uma conta. Além disso, discutiremos sobre as taxas e impostos relacionados à conta do Nubank.

O Que é a Conta do Nubank?

A conta do Nubank é uma conta digital totalmente gratuita e sem tarifas de manutenção. Ela oferece diversas funcionalidades para que você possa gerenciar sua vida financeira de forma simples e conveniente. Com a conta do Nubank, você pode agendar e fazer pagamentos de boletos, comprar no débito, aplicar seu dinheiro em RDBs e outras modalidades de investimentos, fazer transferências gratuitas e ilimitadas, além de gerenciar todas as suas contas por meio do assistente de pagamentos e muito mais.

Uma das vantagens da conta do Nubank é que você não precisa ter o cartão Nubank para abrir sua conta digital. Ela está disponível para todos, sem a necessidade de análise de crédito. Com o Nubank, todos podem ser clientes.

Vantagens da Conta do Nubank

A conta do Nubank oferece uma série de vantagens em relação às contas oferecidas pelas instituições financeiras tradicionais. Além de não cobrar tarifas de manutenção, ela proporciona um rendimento de 100% do CDI para valores que permanecem na conta por mais de 30 dias, o que é maior do que a poupança. Você também pode pagar qualquer boleto, ter um cartão com função de débito, investir em RDB com proteção do FGC, agendar transferências via TED ou Pix, fazer transferências instantâneas e ilimitadas entre contas do Nubank, colocar dinheiro na conta por TED, boleto ou Pix, acompanhar o rendimento do seu dinheiro direto no app, pagar a fatura do seu cartão Nubank com o saldo da sua conta e ter o limite liberado instantaneamente, entre outras funcionalidades.

Além disso, a conta do Nubank oferece um serviço de atendimento ao cliente humano e eficiente, garantindo que suas dúvidas e problemas sejam resolvidos de forma rápida e satisfatória.

Taxas da Conta do Nubank

A conta do Nubank é conhecida por sua política de não cobrar tarifas de manutenção ou outras taxas escondidas. Você não paga nada para manter a conta aberta, fazer transferências entre clientes Nubank ou enviar dinheiro para contas de outros bancos via TED. A única cobrança é a taxa de saque quando você utiliza seu cartão para resgatar dinheiro vivo. No entanto, outros bancos podem cobrar taxas de transferência ao enviar dinheiro para sua conta do Nubank, como no caso de transferências via TED.



Para evitar essas taxas, o Nubank oferece a opção de depositar dinheiro na conta por meio de boleto sem custo adicional. Além disso, você pode fazer transferências gratuitas e instantâneas por meio do Pix, a qualquer momento e quantas vezes desejar.

É importante ressaltar que a conta do Nubank tem a cobrança do Imposto de Renda (IR) apenas sobre o rendimento do dinheiro aplicado. Esse imposto é automaticamente descontado do rendimento e, durante a declaração do IR, você receberá o informe de rendimentos do Nubank para facilitar o processo.

Como Abrir uma Conta do Nubank

Abrir uma conta do Nubank é simples e rápido. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o site do Nubank ou baixe o aplicativo em seu smartphone. Preencha todos os campos solicitados com seus dados pessoais. Aguarde a análise cadastral, na qual o Nubank verificará as informações fornecidas. Após a aprovação, você receberá um email de confirmação e poderá começar a utilizar sua conta do Nubank.

A conta do Nubank está disponível para todos os brasileiros maiores de 18 anos, residentes no Brasil e que possuam um smartphone compatível com os aplicativos do Nubank.

Comparação com a Poupança e Conta Corrente

Ao comparar a conta do Nubank com outras opções de conta, como a poupança e a conta corrente, podemos identificar algumas diferenças significativas. Enquanto a poupança rende cerca de 70% do CDI, a conta do Nubank oferece um rendimento de 100% do CDI para valores que permanecem na conta por mais de 30 dias. Além disso, a poupança só realiza o rendimento nos aniversários dos depósitos, enquanto a conta do Nubank rende todos os dias úteis após o 31º dia do depósito.

Em relação à conta corrente, a conta do Nubank se destaca por não cobrar tarifas de manutenção e oferecer um rendimento para o dinheiro parado na conta. A maioria das instituições financeiras tradicionais cobra taxas de manutenção e outras tarifas para transferências e serviços.

A conta do Nubank revolucionou o sistema financeiro ao oferecer uma conta digital gratuita, sem tarifas de manutenção e com diversas funcionalidades que facilitam o gerenciamento da vida financeira. Com um rendimento de 100% do CDI, a conta do Nubank se torna uma opção mais vantajosa do que a poupança tradicional. Além disso, o atendimento humano e eficiente proporciona uma experiência diferenciada aos clientes.

Se você deseja ter mais controle sobre seu dinheiro, evitar taxas abusivas e aproveitar os benefícios de uma conta digital moderna, abrir uma conta do Nubank pode ser uma excelente opção. Acesse o site ou baixe o aplicativo do Nubank e comece a desfrutar de todas as vantagens que a conta do Nubank tem a oferecer.