O número de estagiários aumentou 30% em 2023 no Brasil e isso demonstra que o país está investindo em novas oportunidades profissionalizantes. Ao todo, são 43 mil profissionais neste setor, o que é mais do que foi registrado em 2022, devido a fatores sócio-econômicos.

As informações são do IEL, o Instituto Euvaldo Lodi, que apontou que há mais estagiários nas empresas brasileiras. Assim, as áreas que estão com maior demanda são: ciências contábeis, administração e direito. Além disso, os conhecimentos mais adquiridos durante essa experiência são Photoshop, idiomas e Pacote Office.

Eduardo Vaz, superintendente do IEL, aponta que o aumento dos estagiários revela um cenário favorável para o mercado brasileiro. Isso porque, esse período é uma grande oportunidade para orientar os futuros profissionais para as necessidades reais do mercado.

Dessa forma, o objetivo do estágio é capacitar e reter talentos no país. Afinal, os estudantes adquirem o conhecimento prático e vivenciam o mundo corporativo. Assim, se beneficiam com a experiência e as empresas com os novos profissionais.

Para Marcelo Manzano, professor da Unicamp e pesquisador do Cesit, Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, afirmou que há um conjunto de fatores positivos e negativos que explicam o fato do número de estagiários aumentou 30% em 2023 no Brasil.

Segundo Manzano, há algumas hipóteses, como o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, devido aos serviços prestados, bem como, a retomada do ciclo econômico após a pandemia do Coronavírus.

Mesmo com o cenário positivo, o professor ressalta que há um impasse notável no mercado de trabalho no Brasil. Isso é, as empresas preferem suprir a falta de trabalhadores qualificados por estagiários, afinal, o custo é menor.

Já para Carlos Alberto Ramos, professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, a UnB, o estagiário tem um papel fundamental na empregabilidade futura dos jovens. Assim, ajudam na transição entre escola e o mercado de trabalho.



Ele ainda reforça que o aumento dos estagiários evidencia não só a substituição da mão de obra qualificada, mas também a segmentação entre a escola e o emprego no país.

Soft Skills

Outro ponto destacado pelo professor da UnB é o aprendizado das soft skills, ou seja, as habilidades emocionais no trabalho. Isso porque, ainda é muito restrito, mesmo nas escolas mais caras do país. Portanto, o estágio é o local ideal para adquiri-las.

De modo geral, não há um ensino específico sobre essas habilidades. Então, quando o estagiário está vivenciando as experiências profissionais ele tem a possibilidade de se desenvolver para o mercado de trabalho.

Com a notícia que o número de estagiários aumentou 30% em 2023 no Brasil, os estudantes buscam ainda mais oportunidades de aprendizado no mercado de trabalho. Assim, podem recorrer a diversos meios.

O principal deles é a internet. Afinal, todos os dias são anunciadas inúmeras vagas de estágio para todo o país. Portanto, quem deseja adentrar no mercado deve estar atento e pesquisar nos principais sites.

Aqui no Notícias Concursos são divulgadas muitas vagas. Por isso, não deixe de pesquisar e se candidate àquelas que em que você atende os pré-requisitos e que seja da sua área de estudo.

Também há como conquistar uma vaga por recomendação, seja de um conhecimento ou da própria faculdade. Isso porque, é comum que as empresas procurem essas instituições para ter indicações de pessoas para seus processos seletivos.

Sempre converse sobre o assunto com seus professores e deixe claro seu interesse em participar desses processos. Dessa forma, aumenta as suas chances de ter uma oportunidade de ingressar no mercado.

Lembre-se que é comum que as vagas sejam destinadas aos alunos que mais se destacam. Então, seja focado na faculdade e mostre suas habilidades para que seja reconhecido pelo time docente.

Vale a pena fazer estágio no Brasil?

Se o número de estagiários aumentou 30% em 2023 no Brasil isso é um indicativo que vale a pena aproveitar essa oportunidade, ainda mais para quem não tem experiência. Afinal, é uma porta de entrada para o mercado de trabalho.

É no estágio que o aluno entende mais como é a prática da profissão e as necessidades das empresas. Além disso, se tiver um bom desempenho tem chances de efetivação. Assim, pode ser que você termine os estudos e já esteja com uma posição efetiva.

Não deixe escapar nenhuma oportunidade de estágio e dedique-se para ter um crescimento profissional e destaque nesse mercado que é tão concorrido.