Números vencedores da Powerball em 02/09/23: jackpot de US$ 420 milhões

Tele é grande Bola poderosa a oportunidade do jackpot está batendo novamente, então esta noite Sábado, 02 de setembro de 2023 às 22h59 horário do leste dos EUA, você terá outra chance de ganhar milhões de dólares.

Esta noite o Bola poderosa está em US$ 420 milhõesmas com um valor em dinheiro de US$ 203,6 milhões. Pessoas do Alabama, Alasca, Havaí, Nevada e Utah não podem jogar Bola poderosa. No entanto, residentes dos outros 45 estados, Washington, DC, Porto Rico e Ilhas Virgens dos EUA são bem-vindos a participar.

Números vencedores de sábado, 2 de setembro de 2023

O Bola poderosa os números ainda não foram divulgados. Por favor, verifique seus ingressos para que você possa corroborar a sequência. Nós lhe desejamos boa sorte!

Os números vencedores são:

A Powerball é:

O dígito multiplicador do Power Play é:

Esperamos que você seja o vencedor do grande prêmio!

Como jogar Powerball

Você tem a chance de ganhar todos Segunda, quarta e sábado à noite às 22h59 EDT, quando o Bola poderosa é desenhado.

O jackpot multimilionário aumenta a cada acúmulo, e cada bilhete custa apenas US$ 2 ou US$ 3, dependendo se você deseja jogar.

Os ingressos da Powerball custam US$ 2 cada, US$ 3 cada para Powerball mais Power PlayUS$ 3 cada por Powerball com jogo duploe US$ 4 cada para Powerball L com Power Play e Double Play.

Compre seu ingresso de um vendedor. Cada ingresso possui cinco painéis que vão de A a E, permitindo que você pague cinco vezes por cada painel.