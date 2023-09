O advogado de Joe Jonas diz que Sophie Turner quer que o juiz do Reino Unido lide com o divórcio

Joe Jonas dar Sofia TurnerO caso de divórcio foi o centro das atenções em um tribunal de Miami na quarta-feira, e o advogado de Joe deixou claro … haverá uma briga sobre quem ouvirá o caso – um juiz americano ou um juiz do Reino Unido.

Os riscos são extremamente elevados… se um juiz americano ouvir o caso, isso dá a Joe uma enorme vantagem no tribunal nacional, e o inverso é verdadeiro se o juiz do Reino Unido decidir o caso.

O advogado de Joe, Thomas Sasserdeixou claro … com base em suas conversas com o advogado de Sophie, ela diz que a família deles passou a residir no Reino Unido, então o divórcio deveria ser tratado lá.

O advogado de Sophie não respondeu diretamente, mas nossas fontes dizem que é exatamente isso que está acontecendo no caso.

Se um juiz do Reino Unido cuidar do divórcio, é provável que a residência principal dos dois filhos seja lá, e Joe não concorda com isso.



Conforme informamos, Sophie foi ao tribunal federal na semana passada, alegando que Joe violou uma lei internacional sobre rapto de crianças recusando-se a entregar os passaportes dos filhos para que ela pudesse levá-los de volta à Inglaterra. Esse juiz decidiu, por enquanto, o as crianças devem ficar na área de Nova York.

O juiz de Miami disse no tribunal na quarta-feira que cumprirá a decisão do juiz federal. Ele receberá o caso se o juiz federal disser que os EUA são o local apropriado, e se o juiz decidir de outra forma, um juiz do Reino Unido assumirá as rédeas.