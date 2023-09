O advogado de Jonathan Majors diz que novo ângulo de briga no ensino médio prova que é legítimo

Jonathan Majors ‘O advogado diz que um novo ângulo dele terminando uma briga entre duas garotas do ensino médio deveria ser suficiente para desmascarar as alegações de que tudo foi um golpe de relações públicas.

O advogado do ator, Priya Chaudhry disse ao TMZ … a sugestão de que a briga fora de Hollywood High foi encenada é “absurda” e um dos estudantes envolvidos na briga já se manifestou e confirmou que era tudo legítimo.

A luta de Jonathan Majors foi 100% real. Eu vou na escola onde foi a briga, conheço uma das meninas que brigou. Era uma coisa muito estúpida do ensino médio. Aqui está outro ângulo para todos que dizem que não havia ninguém lá. Não tenho ideia de como o TMZ conseguiu isso primeiro. 1/? pic.twitter.com/fztHGF5fhj

O advogado de Jonathan está se referindo a uma postagem nas redes sociais mostrando um novo ângulo da luta, postada no Elon Muskpor alguém alegando que frequenta a escola com as meninas que estavam brigando.