O advogado de Kevin Costner rebate o pedido de Christine Baumgartner sobre honorários advocatícios

Adepois Christine Baumgartner Requeridos Kevin Costner cobrir seus US$ 885 mil em honorários advocatícios, o advogado do ator respondeu.

BaumgartnerA equipe jurídica do ex-casal afirmou que seria cobrado de seu cliente o valor conforme o caso sobre os salários do acordo pré-nupcial do ex-casal.

No entanto, Laura Águao advogado de alto nível que representa Costnerfaça saber em novo processo que a taxa informada é absurda.

De acordo com o TMZ, Água argumentou que, com base nas taxas horárias, Baumgartnera equipe teria que trabalhar 1.106 horas para justificar o valor solicitado.

Como resultado, ela apelidou o número relatado de “nada menos que ultrajante”, acrescentando que o juiz já considerou o acordo pré-nupcial exequível.

Ela também acrescentou que Baumgartner deveria cortar suas perdas e simplesmente jogar a toalha.

Advogado explica por que a esposa de Kevin Costner viola o acordo pré-nupcialMarca

Baumgartner fica aquém da batalha do divórcio

Até agora as coisas não estão indo Baumgartnerdesde que pediu o divórcio de Costner em maio, após 18 anos de casamento.

Ela também pediu a custódia dos três filhos, Cayden, 15, Hayes, 14, e Grace 13, com Costner supostamente cego pela notícia, embora supostamente planejasse pedir o divórcio primeiro.

Enquanto Baumgartner pode ter tido esperanças de sair vitorioso na batalha legal, mas não foi o caso até agora.

No início de setembro, um juiz aceitou Costnerde pagar a ela US$ 63.209 em pensão alimentícia por mês – metade do que Baumgartner havia solicitado.

Isso aconteceu depois que ela argumentou que um estilo de vida luxuoso “está em seu [kids’] DNA neste momento”, com Costner argumentando que ela queria o dinheiro para pagar sua cirurgia plástica.

Ela também afirmou Costner estava retendo evidências de suas finanças, que ela alega ter crescido para US$ 400 milhões durante o casamento.

Baumgartner também foi condenado a cobrir os US$ 14.237,50 em honorários advocatícios do ator.