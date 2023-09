O apoio público de Jessica Chastain a Sophie Turner em meio ao divórcio faz barulho

Aatriz Jéssica Chastain mostrou apoio Sofia Turner em meio ao divórcio e à batalha pela custódia de Joe Jonas. Chastain republicou um tweet da autora feminista Roxane Gay, que dizia: “A maneira como Joe Jonas calculou mal sua popularidade com suas tentativas transparentes de manipulação de relações públicas, especialmente quando o Norte se lembra, é FASCINANTE”.

A postagem de Gay continuou: “E segurar os passaportes das crianças para mantê-los longe da mãe? Turner e Jonas foram casados ​​​​há quatro anos e compartilham duas filhas, Willa, de 3 anos, e uma de 1 ano, cujo nome ainda não foram anunciados.

Relatórios surgiram pintura torneiro como uma mãe inadequada, sobre a qual ela optou por não comentar. No entanto, ela fez uma declaração quando foi fotografada para jantar com Jonas‘ex-namorada mais famosa, Taylor Swift.

Menos de dois dias depois, Turner processou Jonas pelo retorno de suas filhas ao seu país natal, a Inglaterra. Ela está tentando garantir “o retorno imediato das crianças removidas ou retidas indevidamente”.

Turner revelou como o relacionamento acabou

Turner disse que o fim de sua união “aconteceu muito repentinamente” após uma discussão no aniversário de Jonas em 15 de agosto e que ela descobriu que ele havia pedido o divórcio “através da mídia”.

Sophie alegou que Jonas agora se recusa a consentir com a mudança de suas filhas para o Reino Unido e está retendo seus passaportes, o que seu advogado confirmou. No entanto, o advogado do vencedor do Grammy negou que ele tenha “sequestrado” os jovens, alegando que está “buscando uma paternidade compartilhada” e “é claro que também concorda com o fato de as crianças serem criadas tanto nos EUA quanto no Reino Unido”.

A situação atraiu a atenção de muitos meios de comunicação e fãs. O apoio de Chastain a Turner mostra solidariedade durante um momento difícil.