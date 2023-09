O ar-condicionado realmente NÃO COMPENSA?

Algumas áreas do Brasil são notórias por suas altas temperaturas, principalmente o Norte e Nordeste do país. Em certas épocas do ano, as temperaturas podem ser quase insuportáveis para os residentes locais. O ano de 2023 trouxe um calor excepcional nos últimos meses, afetando tanto as regiões já conhecidas pelo clima quente quanto outras partes do país. A alternativa encontrada por muitos é acionar o ar-condicionado.

Infelizmente, as temperaturas subiram a ponto de tornar o uso de aparelhos elétricos essencial para enfrentar esse período de calor intenso. No entanto, surge uma pergunta para quem os utiliza: o ar-condicionado aumenta tanto assim a conta de luz? O ventilador é um item que compensa mais?

Diferenças entre ventilador e ar-condicionado

Na segunda metade de setembro, as temperaturas no país aumentaram significativamente. Isso resultou em um aumento no consumo de dispositivos projetados para aliviar a sensação de calor insuportável, incluindo ventiladores e ar-condicionado. O ventilador melhora a sensação térmica por meio da circulação do ar no ambiente.

O motor do dispositivo gira as pás das hélices, criando um fluxo de ar. Quanto maior o ventilador, maior é o alcance desse fluxo. Além disso, os ventiladores são consideravelmente mais econômicos em comparação com os aparelhos de ar-condicionado. No entanto, é importante notar que eles podem não ser tão eficazes em dias muito quentes quando se trata de alterar a sensação térmica no ambiente.

O ar-condicionado, por outro lado, retira o ar do ambiente, refrigera-o internamente e o devolve mais frio. A eficiência do ar condicionado varia dependendo do modelo escolhido, mas, como mencionado anteriormente, geralmente é mais caro em todos os aspectos quando comparado a um ventilador.

Como economizar durante esses dias da onda de calor

A potência de um ar-condicionado pode ser até 40 vezes maior do que a de um ventilador, o que significa que consome mais energia. No entanto, mesmo que o ventilador seja mais econômico, ele pode não ser suficiente para alterar a sensação térmica em dias extremamente quentes.



Para reduzir o consumo de energia e as contas de eletricidade no final do mês, enquanto ainda se refresca em dias de temperatura insuportável, você pode alternar entre os dois aparelhos. Se você tiver um ventilador de teto (que ajuda a circular o ar por todo o ambiente), pode usá-lo para distribuir melhor o ar frio do ar-condicionado por toda a área, permitindo que você ajuste a temperatura para um nível mais econômico.

Uma boa prática também é limpar periodicamente os filtros do ar-condicionado e programá-lo para funcionar apenas por um período específico, desligando automaticamente em seguida. Para melhorar a sensação térmica com o ventilador, faça com que ele gire no sentido anti-horário e mantenha suas pás sempre limpas, aumentando assim a sua eficácia na promoção do conforto.

Outras alternativas

Mantenha as janelas abertas durante a noite e fechadas durante o dia. O ar fresco da noite pode ajudar a resfriar sua casa, enquanto o sol do dia pode fazer com que ela fique mais quente;

Coloque cortinas ou persianas nas janelas para bloquear o sol. Isso ajudará a manter o calor fora de sua casa;

Tome banhos frios ou molhe-se com uma toalha fria. Isso ajudará a baixar sua temperatura corporal;

Use roupas leves e de cores claras. Roupas leves e de cores claras ajudam a manter você fresco;

Beba bastante água. A água ajudará a manter você hidratado e a prevenir a desidratação.

Aqui estão algumas dicas adicionais para diminuir o calor sem gastar:

Aproveite a sombra. Se você precisar sair, fique na sombra sempre que possível;

Coma alimentos leves e frescos. Alimentos pesados e gordurosos podem fazer você se sentir mais quente;

Evite o álcool e a cafeína. O álcool e a cafeína podem desidratar você, o que pode fazer com que você se sinta mais quente.

