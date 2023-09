O arremessador dos Dodgers, Julio Urias, é preso sob acusação de violência doméstica

TO arremessador estrela do Los Angeles Dodgers, Julio Urias, foi preso noite de domingo e acusado de crime de violência doméstica.

O 27 anos foi visto no domingo, aproveitando o jogo LAFC x Inter Miami, no centro de Los Angeles. Os companheiros de equipe Mookie Betts e Clayton Kershaw também estiveram presentes.

Urias foi preso na noite de domingo

ESPN foi o primeiro a dar a notícia de Enorme’ prisão em Segunda-feira. Embora as informações sobre o incidente ocorrido Enorme preso não está claro, foi confirmado por Polícia de Los Angeles que o mexicano canhoto passou a noite na prisão, mas saiu em Segunda-feira manhã graças a um US$ 50.000 ligação.

TMZ relata que a polícia prendeu Enorme por volta das 23h00 noite de domingo e o autuei na prisão por volta da 1h da manhã Segunda-feira.

Vale ressaltar que o arremessador foi suspenso por 20 jogos em 2019 para um Política de violência doméstica da MLB violação.

No 2019 incidente, Enorme foi acusado de empurrar uma mulher com quem estava no shopping Beverly Center em Beverly Hills. A mulher envolvida no incidente disse mais tarde que caiu sozinha.