O arremessador dos Dodgers, Julio Urias, foi preso quando assistia Messi enfrentar o LAFC

Los Angeles Dodgers jarro Júlio Arias foi preso perto LAFCno estádio de domingo à noite sob acusações criminais de violência doméstica.

A prisão ocorreu depois que o arremessador foi incluído em uma lista de celebridades que assistiriam Lionel Messi jogar. Urias foi incluído em uma lista que incluía nomes como Príncipe Harry, Leonardo DiCaprio e Selena Gomez.

Policiais afirmam que Urias foi preso por volta das 23h no Parque de Exposições, cerca de uma hora após o término do jogo.

Urias pagou fiança de US$ 50.000 e foi libertado na manhã de segunda-feira, de acordo com os registros do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

Ele será levado ao tribunal em 27 de setembro.

MLB para investigar

Liga Principal de Beisebol investigará o incidente, mas não é a primeira vez que Urias cai em maus lençóis.

Em maio de 2019, o arremessador foi preso por agressão doméstica. Embora ele tenha sido suspenso por 20 jogos pelo MLBele não foi processado pelo procurador da cidade de Los Angeles com a condição de completar um programa de aconselhamento sobre violência doméstica de 52 semanas.

Urias estava escalado para jogar na final da série de quinta-feira contra o Miami Marlins, enquanto os Dodgers partem para uma viagem de seis jogos na terça-feira.

Ele lançou pela última vez na sexta-feira, 1º de setembro, na derrota para o Atlanta Braves. Ele tem 11-8 anos com um ERA de 4,60 em 21 partidas nesta temporada e se tornará um agente livre no final da temporada.

“Estamos cientes de um incidente envolvendo Júlio Urias. Embora tentemos saber todos os fatos, ele não viajará com a equipe”, disseram os Dodgers em comunicado.

Urias ajudou os Dodgers a vencer a World Series em 2020, postando um recorde de 4-0 com um ERA de 1,17 em 23 entradas. Ele está oferecendo um contrato de um ano no valor de US$ 14,25 milhões em sua última temporada de elegibilidade para arbitragem salarial