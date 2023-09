O basquete dos EUA sobrevive a um teste difícil e se recupera para vencer Montenegro por 85 a 73 na Copa do Mundo

Tos EUA tiveram seu primeiro teste real do Copa do Mundo de Basquete na sexta-feira, e encontrou uma maneira de sobreviver e permanecer invicto. Por muito pouco.

Antonio Eduardo marcou 17 pontos, Austin Reaves tinha 12, Jaren Jackson Jr. acrescentou 11 e os americanos superaram o déficit do intervalo para vencer Montenegro 85-73 na abertura da segunda fase da Copa do Mundo para ambas as equipes. Isso colocou os EUA à beira de garantir uma vaga nas quartas de final.

Pontes Mikal e Tyrese Haliburton cada um marcou 10 para os EUA (4-0).

Nikola Vucevic fez 18 pontos e 15 rebotes para Montenegro, que liderava por 39 a 38 no intervalo. Kendrick Perry marcou 14 para Montenegro (2-2).

Os EUA lideravam por 61-55 no quarto jogo e marcaram um ponto para chegar a uma vantagem de sete pontos – a maior do jogo até aquele momento – no início do último quarto.

Montenegro simplesmente não iria embora. Uma cesta de 3 pontos de Nikola Ivanovic colocou os azarões em 64-62 faltando 7:15 para o final, e os americanos não conseguiram respirar até os segundos finais – muito longe da forma como foram os três primeiros jogos do torneio, com pontos chegando em grupos e os EUA vencendo todos os jogos por pelo menos 27 pontos.

Foi um primeiro tempo ruim para os EUA em quase todas as medidas estatísticas: os americanos acertaram 35% do campo, acertaram apenas 1 a 9 na faixa de 3 pontos, foram superados por 28-17 e conseguiram apenas nove pontos em 12 viradas de Montenegro .

E os EUA também falharam nas oportunidades. Considere esta sequência que começou com 1:10 do fim do intervalo: Walker Kessler acertou um passe de Edwards, sofreu uma falta, Montenegro também foi apitado por uma técnica. Mas os EUA acertaram apenas 1 a 3 nos lances livres que se seguiram, e Kessler errou na bandeja para encerrar a posse de bola.

Foi uma chance de sete pontos de posse de bola e os EUA saíram com apenas três.

DICAS

EUA: Os americanos eram favoritos com 26,5 pontos no início do jogo. … Kessler chegou aos minutos mais cedo do que o normal, em grande parte por causa do sucesso que a grande linha de frente de Montenegro estava tendo na pintura. Cam Johnson não estava no rodízio de sexta-feira. … Paolo Banchero jogou com uma lesão no polegar direito, que machucou em um passe no jogo contra a Grécia.

Montenegro: Antes de sexta-feira, Montenegro tinha apenas um recorde de 4-4 neste verão – 2-1 na Copa do Mundo, 2-3 nas exibições que antecederam o torneio. … Perry é natural da Flórida, alguém que jogou quatro anos de basquete universitário em Youngstown State (com média de 16,2 pontos em sua carreira) e teve um breve período na G League antes de passar a última década em várias ligas internacionais.

JOGO 1

Sexta-feira marcou a primeira vez que os EUA enfrentaram a seleção nacional atualmente conhecida como Montenegro na categoria sênior masculina. Os EUA venceram a ex-Jugoslávia – composta pela Sérvia e Montenegro – na disputa pela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1996.

INÍCIO LENTO

Mais uma vez, os EUA não saíram voando nos minutos iniciais. Os americanos perderam por 14-4 para a Nova Zelândia e 6-2 para a Grécia para abrir os jogos, e se encontraram em um rápido buraco de 11-4 na sexta-feira.

A SEGUIR

EUA: Jogue contra a Lituânia no domingo.

Montenegro: Jogue contra a Grécia no domingo.