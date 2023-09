‘O bem finalmente derrotou o mal’: profissionais reagem à vitória de Sean Strickland sobre Israel Adesanya no UFC 293

O esporte mais louco do mundo, a reviravolta do ano – essas foram apenas algumas reações à chocante vitória de Sean Strickland sobre o bicampeão dos médios Israel Adesanya no UFC 293.

Strickland superou Adesanya em cinco rounds para reivindicar o cinturão com placares unânimes – você leu certo, unânimes – de 49-46. Foi outra agitação sísmica num octógono que viu tantos deles nos últimos dois anos. Strickland foi reserva de Dricus du Plessis, que foi forçado a desistir do UFC 293 devido a uma lesão, e o ousado americano chocou o mundo.

Veja o que os lutadores têm a dizer sobre o card principal do UFC 293.

Israel Adesanya x Sean Strickland

Se algo parece estúpido, mas funciona, não é estúpido. Eu acho ;). #UFC293 -Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) 10 de setembro de 2023

O método “spar only” coroa o novo campeão mundial dos médios do UFC. Muito bem, Sean. Azar Izzy. Dois operadores de qualidade, bem como personagens totalmente opostos se enfrentando, onde mais você conseguiria isso? Incrível! Que esporte. Que empresa! @ufc é rei. -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 de setembro de 2023

Droga, Sean acabou de chutar a bunda de Izzy, de jeito nenhum eu esperava isso !! MMA é uma loucura. 49-46 Strickland. A torcida local de Izzy adora Sean – Funky (@Benaskren) 10 de setembro de 2023

Se Strickland perder esta decisão, então lutar não fará mais sentido para mim. 3-2 na pior#UFC293 -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 10 de setembro de 2023

Sejamos honestos, Strickland venceu…. Kkkkkk temos um novo campeão mma é o melhor esporte do mundo!!! #ufc293 — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 10 de setembro de 2023

Uau . Jogo . Strickland venceu! Quando a oportunidade encontra a preparação #UFC293 -Derek Brunson (@DerekBrunson) 10 de setembro de 2023

todos os chineses perderam seus cintos — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) 10 de setembro de 2023

básico e disciplina vence lutas parabéns a Strickland -Demetrious Johnson (@MightyMouse) 10 de setembro de 2023

Inacreditável… O MMA é o esporte mais maluco do mundo. Eu amo isso. – O Diamante (@DustinPoirier) 10 de setembro de 2023

Tiivasa vs. Alexandre Volkov

Ezequiel engasgou. Você não vê isso com muita frequência -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 10 de setembro de 2023

Manel Kape vs. Felipe dos Santos

caramba, parece que estamos nos anos 90 de novo, todo mundo jogando a palavra F por aí! -Demetrious Johnson (@MightyMouse) 10 de setembro de 2023

Nossa aura de strickland fez esses caras dizerem qualquer coisa – Sadiq Yusuf (@Super_Sadiq) 10 de setembro de 2023

A maneira como Dc puxou o microfone foi rápida, cara… da última vez que ele foi tão rápido, ele foi o campeão mundial dos pesos pesados #ufc293 — Renato Moicano UFC (@moicanoufc) 10 de setembro de 2023

Agora imagine ter Strickland Radtke e Kape na mesma coletiva de imprensa! #UFC293 -Derek Brunson (@DerekBrunson) 10 de setembro de 2023

Justin Tafa x Austen Lane

Eu adoro como quando eles vão para a AUS eles simplesmente preparam tudo para ser um banho de sangue para os caras locais. Tremendo – Funky (@Benaskren) 10 de setembro de 2023

Tyson Pedro x Anton Turkalj