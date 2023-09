O burburinho comercial de Jonathan Taylor: Sete times da NFL ansiosos para negociar pela estrela do running back dos Colts

Colts de Indianápolis‘ correndo de volta Jonathan Taylor está definido para retornar da lista de incapazes físicos (PUP) na próxima semana, tornando-o elegível para estrear em 8 de outubro. Taylor solicitou uma troca dos Colts há dois meses, depois que a equipe deixou claro que não estava oferecendo ele uma extensão para seu campeonato de corrida de 2021.

De acordo com a A to Z Sports, sete equipes manifestaram interesse no running back de 24 anos. Essas equipes incluem o Buffalo Bills, Green Bay Packers, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers e Washington Commanders.

O Golfinhos e Packers ambos estavam anteriormente ligados a Taylor, com relatórios afirmando que os Colts procuravam receptores de destaque Jaylen Waddle e Christian Watson dos Dolphins e Packers, respectivamente.

Embora esteja claro que Taylor é um jogador valioso, é improvável que os Colts consigam garantir um jovem jogador de ponta em troca dele. Como disse um analista: “Nunca houve a menor chance de eles conseguirem um jovem jogador de ponta para um jogador que joga em uma posição desvalorizada”. No entanto, um Taylor saudável pode ser uma virada de jogo para uma equipe que busca fortalecer seu jogo de chão.

JT é um dos melhores running backs da NFL

O retorno de Taylor ao campo é aguardado com ansiedade por fãs e analistas. Como observa um comentarista: “Uma vida saudável Jonathan Taylor pode ser o maior diferencial para qualquer equipe.” Com não falta de equipes interessadas até o prazo final de negociação deste ano, resta saber onde Taylor irá parar.

Enquanto isso, o foco de Taylor é voltar a campo e ajudar seu time a vencer. Como afirmou numa entrevista recente: “Estou apenas a viver um dia de cada vez e a tentar voltar ao ponto em que estava antes da lesão. Estou entusiasmado por regressar e competir com os meus companheiros de equipa.”