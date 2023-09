O cantor de ‘Dream Weaver’ Gary Wright morre aos 80 anos após batalha pela saúde

É com grande tristeza que recebi a notícia do falecimento do meu querido amigo Gary Wright. As fotos anexadas guardam lembranças preciosas da primeira e última vez que dividimos o palco juntos, ao lado de nosso amigo musical em comum, John Ford Coley. A personalidade vibrante de Gary e… pic.twitter.com/r7bwnIhKME

-Stephen Bishop (@BishSongs) 4 de setembro de 2023

