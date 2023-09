O cão Comandante de Joe Biden, que esteve envolvido em mais de 10 ataques, morde outro funcionário do Serviço Secreto

Presidente Joe BidenO cão do Comandante mordeu outro funcionário do Serviço Secreto dos EUA.

Um oficial uniformizado da divisão foi mordido pelo cachorro por volta das 20h de segunda-feira na Casa Branca e foi tratado no local pela equipe médica, chefe de comunicações do USSS. Antonio Guglielmi disse. O oficial está bem, disse ele.

Elisabete Alexandrediretor de comunicações da primeira-dama Jill Bidendisse que “a Casa Branca pode ser um ambiente estressante para os animais de estimação da família, e a primeira família continua a trabalhar em maneiras de ajudar o Comandante a administrar a natureza muitas vezes imprevisível dos terrenos da Casa Branca”.

Ele disse que os Bidens estão “incrivelmente gratos ao pessoal do Serviço Secreto e da Residência Executiva por tudo o que fazem para mantê-los, suas famílias e o país seguros”.

Comandante já atacou em outras 10 ocasiões

O pastor alemão de raça pura mordeu ou atacou funcionários do Serviço Secreto pelo menos outras 10 vezes entre outubro de 2022 e janeiro, incluindo um incidente que exigiu uma visita ao hospital do policial ferido, de acordo com os registros do Departamento de Segurança Interna.

Comandante é o segundo Biden cão se comportar de forma agressiva, incluindo morder funcionários do Serviço Secreto e da Casa Branca.

O primeiro cão, um pastor alemão chamado Major, acabou sendo enviado para morar com amigos em Delaware após esses incidentes.

O Serviço Secreto fornece proteção de segurança ao presidente e à sua família, e dezenas dos seus agentes estão estacionados em torno da mansão executiva e dos seus extensos terrenos.

Biden recebeu Commander em dezembro de 2021 como presente de seu irmão James. A família também tem um gato, Willow.