O casal da WWE Tatum Paxley e Javier Bernal anunciam noivado

CPar WE NXT Tatum Paxley e Javier Bernal compartilharam suas notícias de noivado por meio de uma atualização sincera nas redes sociais.

Paxley expressou sua resposta afirmativa com as palavras acompanhadas por quatro corações negros. Ela também postou fotos do pedido de casamento na praia e uma foto de seu anel de noivado.

“Claro que vou”, escreveu ela.

Nos últimos meses, o casal foi visto principalmente no NXT Level Up. Apenas alguns dias atrás, Paxley participou de sua última partida, fazendo parceria com Dani Palmer contra Jack Jackson e Lenda dos cílios.

Bernardosua aparição mais recente na NXT TV foi em julho, quando ele enfrentou Por Wagnere ele também apareceu no episódio de 1º de setembro de Level Up.

Ambos Paxley e Bernardo são frequentadores regulares do NXT e do Level Up, e é amplamente conhecido que eles estão em um relacionamento, mesmo que não estejam juntos na tela.

O casal está namorando há vários meses e o anúncio do noivado recebeu parabéns de vários Superstars atuais da WWE, incluindo Natalya, Indi Hartwell, Maxxine Duprie Liv Morgan.

Este noivado é o mais recente de uma série de casais de luta livre que anunciam seus planos de se casar este ano, juntando-se às fileiras dos Ema e Musgo malucoassim como Rhea Ripley e AEW Superstar Amigo Matheus.