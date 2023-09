O casamento de Joe Jonas e Sophie Turner, imitador de Elvis, chocado com o divórcio

Jesse Garon casado Joe e Sophie em Sin City em 2019, e em uma conversa bastante animada, ele disse ao TMZ… ele está chocado, com o coração partido e perturbado, Joe pediu o divórcio de Sophie depois de apenas 4 anos de casamento.

O imitador de Elvis diz que primeiro pensou que o divórcio era uma piada porque parecia surgir do nada. Ele diz que pensou que eles iriam durar porque Joe e Sophie namoraram por cerca de 3 anos antes de se casarem. Em outras palavras, não foi um daqueles casamentos estereotipados e inesperados em Las Vegas.

Jesse diz que iria ver Joe no próximo show dos Jonas Brothers em Las Vegas, e planejava dar a ele uma lembrança do casamento… a embalagem do anel que Joe deu a Sophie.